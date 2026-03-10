W poniedziałek, 9 marca, w warszawskim teatrze Garnizon Sztuki odbyła się premiera "Siedem", czyli długo oczekiwanego i głośno zapowiadanego spektaklu Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza w reżyserii Jacka Bończyka. Nie da się ukryć, że wokół pary dosłownie wrze już do kilku, a nawet kilkunastu dobrych miesięcy. Romans Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza rozgrzewa zarówno ich fanów, jak i media. Nic więc dziwnego, że na premierze pojawiły się tłumy. To pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła. Zauważyłam tylko kilka wolnych miejsc i to tylko dlatego, że były tuż przede mną. Cała sala była wypełniona po brzegi. Warto było przyjść na spektakl? Już wyjaśniam!

O czym właściwie jest spektakl "Siedem"?

Wszyscy, którzy mniej lub bardziej śledzą losy Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza z pewnością wiedzą, że pomysł na wspólny spektakl taneczno-muzyczny narodził się, gdy para odpadła z "Tańca z gwiazdami". W końcu nawet sam tytuł nawiązuje do numeru ich tanecznego duetu w show.

"'Siedem' to spektakl o wolności w jej siedmiu odsłonach. Jest to opowieść o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy zaczynają swoje życia od nowa. Czym jest wolność w miłości i relacji? Czy w rzeczywistości, w której rządzą schematy, jest miejsce na wolność? Czy każda wolność jest taka sama? Jak realizuje się wolność w codzienności? Czy taniec to wolność? Czy wolność to szczęście? 'Siedem' to opowieść o miłości, namiętności, pasji i uzdrowieniu" - czytamy w opisie sztuki.

I o ile w samym opisie mowa o "spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy zaczynają życie od nowa" (mogłoby się więc wydawać, że to para zupełnie randomowa), o tyle nie sposób jednak nie odnosić wszystkich szczegółów spektaklu do życia Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Tym bardziej że pomiędzy tanecznymi występami można było zobaczyć ich krótkie wypowiedzi w formie wywiadów na różne tematy wyświetlane na ekranie. Najpierw Marcin Rogacewicz mówił, czym jest dla niego wolność. Potem Agnieszka Kaczorowska opowiadała o "idealnym mężczyźnie". Razem mówili też o hejcie.

Scena była tylko ich. Już sam początek był wymowny i znaczący - Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz spotkali się na scenie, a z głośników wybrzmiał ich krótki dialog. Usłyszeliśmy wtedy, że Kaczorowska pragnie wolności, a Rogacewicz był ciekawy, co stoi jej na przeszkodzie. Chwilę później pomagał już jej nieść walizkę. W następnej scenie para była już razem w domu, gdzie znów zaprezentowała kolejny układ taneczny. Taniec przerywany był zarówno wyżej wspomnianymi krótkimi wywiadami, ich monologami przy mikrofonach, czy nawet niespodziewanym występem Rogacewicza z gitarą. Nie brakowało również scen, które robiły wrażenie - jak kłótnia miedzy kochankami (mam nadzieję, że nie odzwierciedlała ich realnych kłótni, bo pojawiły się nawet szarpaniny i "kopniaki"), wspólna impreza czy odpowiedź Agnieszki Kaczorowskiej na hejt.

Oto, co sądzę o spektaklu "Siedem"

Nie będę ukrywać, że wiele rzeczy mnie zaskoczyło. Zaczynając od wypełnionej po brzegi sali, kończąc na samym spektaklu. Nie spodziewałam się, że "Siedem" wzbudziło aż tak duże zainteresowanie. Ja sama doceniam pomysł przedstawienia w ten sposób swojej miłosnej historii i realizację. Idąc na premierę, obawiałam się po prostu powtórki z "Tańca z gwiazdami", tylko w teatralnym wydaniu. Byłam naprawdę sceptycznie nastawiona. A tu, proszę, niespodzianka. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz faktycznie opowiedzieli o swoim związku przy pomocy tańca i muzyki.

Nie da się więc oddzielić ich osobistej historii od tego, co zaprezentowali na scenie. Dowiedziałam się więc, że Marcin Rogacewicz "był raniony", o czym powiedział wprost. Usłyszałam też krótką rozmowę Agnieszki Kaczorowskiej z "tajemniczym" mężczyzną i podejrzewam, że nie tylko ja pomyślałam w tym momencie, że aktorka zapewne odegrała rozmowę z byłym mężem, Maciejem Pelą. Poznałam jej najskrytsze lęki i dowiedziałam się, czym jest zaufanie dla Marcina Rogacewicza. Moją uwagę zwrócił też solowy występ Kaczorowskiej w scenie dotyczący hejtu. Zrobiła to wyjątkowo sugestywnie, podczas gdy w tle wyświetlane były hejterskie komentarze, które regularnie zasypują jej instagramowe konto. Doceniłam też minimalistyczną oprawę wizualną, rzadkie zmiany stylizacji (które nie odrywały uwagi od tańca) i dopasowaną muzykę do poszczególnych scen.

Reakcje widzów były wyjątkowo żywiołowe przez cały spektakl. Nie brakowało głośnych braw i entuzjastycznych okrzyków. Widać więc było, że widzowie byli zachwyceni i w ten sposób nagradzali starania aktorów. I choć ja sama byłam znacznie bardziej powściągliwa w okazywaniu emocji, to przyznam, że była to ciekawa alternatywa dla klasycznych przedstawień teatralnych.