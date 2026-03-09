9 marca w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia Orłów, najbardziej prestiżowych nagród w polskiej kinematografii. Na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo gwiazd, m.in. Krystyna Janda, Izabela Kuna, Agata Kulesza i Agata Turkot. O wybór najlepszych stylizacji z tego wyjątkowego wieczoru poprosiliśmy Roberta Czerwika. Kto zachwycił projektanta mody?

Zobacz wideo Nawrocka, Górniak i Rozenek pod lupą projektanta gwiazd. Czerwik mówi, jak jest

Robert Czerwik oczarowany Matyldą Giegżno. Nazwał ją "odkryciem młodego polskiego kina"

Ogromne wrażenie na projektancie zrobiła stylizacja młodej aktorki Matyldy Giegżno, która miała ostatnio okazję zagrać w filmie "Światłoczuła". "Zawsze kiedy jestem proszony o recenzję looków albo wybór najlepszych stylizacji z gali, staram się nie wybierać projektów swojego autorstwa. Tym razem zrobię jednak wyjątek. Matylda Giegżno pokazała, że na galę można ubrać się wieczorowo, młodo i nowocześnie, bez konieczności zakładania długiej sukni z trenem" - zwracał uwagę Czerwik. "Dla mnie Matylda jest jednym z najciekawszych odkryć młodego polskiego kina, a nasza stylizacja tylko podkreśla jej charakter i energię. Sukienka to skórzana mozaika zszywana z kawałków starych, recyklingowych skór. Projekt inspirowany warszawską syrenką. Dla mnie to look spektakularny, odważny i bardzo współczesny" - dodał.

Czerwik wyróżnił także Izabelę Kunę. "Po raz kolejny udowadnia, że ogromne wrażenie można zrobić minimalnymi środkami. Prosta, czarna suknia z głębokim dekoltem, świetna stylizacja włosów i perfekcyjny makijaż tworzą bardzo elegancki, świadomy look. Na żywo ta stylizacja naprawdę robiła ogromne wrażenie. Prosta, ale absolutnie fantastyczna" - podkreślił.

Robert Czerwik zwrócił uwagę na stylizację Agaty turkot. "Robiła fantastyczne wrażenie"

Agata Turkot na gali rozdania nagród pojawiła się w długiej, złotej sukni. Kreacja przyciągała uwagę dopasowanym gorsetowym krojem z wyraźnie zaznaczoną talią oraz efektownym drapowaniem w części biodrowej. "Wyglądała spektakularnie w tej sukni" - zachwycał się Czerwik. "To naprawdę fantastyczny projekt o bardzo ciekawej konstrukcji i pięknym, szlachetnym deseniu - to mocno kostiumowa suknia. Nie do końca jestem przekonany do stylizacji włosów i makijażu, ale mimo to całość na żywo robiła naprawdę fantastyczne wrażenie" - podsumował.