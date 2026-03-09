9 marca w Teatrze Polskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia Orłów, najbardziej prestiżowych nagród w polskiej kinematografii. Na czerwonym dywanie pojawiło się mnóstwo gwiazd, m.in. Krystyna Janda, Izabela Kuna, Agata Kulesza i Agata Turkot. O wybór najlepszych stylizacji z tego wyjątkowego wieczoru poprosiliśmy Roberta Czerwika. Kto zachwycił projektanta mody?
Ogromne wrażenie na projektancie zrobiła stylizacja młodej aktorki Matyldy Giegżno, która miała ostatnio okazję zagrać w filmie "Światłoczuła". "Zawsze kiedy jestem proszony o recenzję looków albo wybór najlepszych stylizacji z gali, staram się nie wybierać projektów swojego autorstwa. Tym razem zrobię jednak wyjątek. Matylda Giegżno pokazała, że na galę można ubrać się wieczorowo, młodo i nowocześnie, bez konieczności zakładania długiej sukni z trenem" - zwracał uwagę Czerwik. "Dla mnie Matylda jest jednym z najciekawszych odkryć młodego polskiego kina, a nasza stylizacja tylko podkreśla jej charakter i energię. Sukienka to skórzana mozaika zszywana z kawałków starych, recyklingowych skór. Projekt inspirowany warszawską syrenką. Dla mnie to look spektakularny, odważny i bardzo współczesny" - dodał.
Czerwik wyróżnił także Izabelę Kunę. "Po raz kolejny udowadnia, że ogromne wrażenie można zrobić minimalnymi środkami. Prosta, czarna suknia z głębokim dekoltem, świetna stylizacja włosów i perfekcyjny makijaż tworzą bardzo elegancki, świadomy look. Na żywo ta stylizacja naprawdę robiła ogromne wrażenie. Prosta, ale absolutnie fantastyczna" - podkreślił.
Agata Turkot na gali rozdania nagród pojawiła się w długiej, złotej sukni. Kreacja przyciągała uwagę dopasowanym gorsetowym krojem z wyraźnie zaznaczoną talią oraz efektownym drapowaniem w części biodrowej. "Wyglądała spektakularnie w tej sukni" - zachwycał się Czerwik. "To naprawdę fantastyczny projekt o bardzo ciekawej konstrukcji i pięknym, szlachetnym deseniu - to mocno kostiumowa suknia. Nie do końca jestem przekonany do stylizacji włosów i makijażu, ale mimo to całość na żywo robiła naprawdę fantastyczne wrażenie" - podsumował.