Powrót na stronę główną
Tylko u nas

Top fryzury gali Orłów. Ekspert: Klimat jak u najbardziej stylowych Paryżanek

Przyjrzeliśmy się fryzurom gwiazd, które pojawiły się na Gali Orłów 2026. Które z nich zaprezentowały się najlepiej?
Agata Turkot, Iga Lis, Sonia Bohosiewicz
Kapif

Gala Orłów 2026 przyciągnęła nie tylko najważniejsze nazwiska polskiego kina, ale również mnóstwo stylowych kreacji. Na czerwonym dywanie dominowały odważne stylizacje - w oczy rzucały się eleganckie czarne suknie, głębokie dekolty, a nawet koronki. Zwróciliśmy uwagę także na fryzury. O ocenę najlepszych uczesań poprosiliśmy stylistę fryzur, Michała Musiała.

Zobacz wideo Rutkowski jest stale krytykowany za styl. Żona bierze sprawy w swoje ręce: Walczę z tym

Orły 2026. Oto najlepsze fryzury gwiazd. Sonia Bohosiewicz pokazała, że zna się na obecnych trendach

Jedną z fryzur, które szczególnie zwróciły uwagę eksperta, była stylizacja Soni Bohosiewicz. Aktorka postawiła na modne, swobodne upięcie inspirowane światowymi trendami. - Bohosiewicz postawiła na światowe trendy. Nowoczesne upięcie dodało jej pazura i doskonale wpisało się w charakter stylizacji - zaczął.

Jak zauważył stylista, fryzura była jednocześnie starannie wykonana i pełna lekkości, dzięki czemu uniknęła efektu przesadnego utrwalenia. - Widać, że fryzura jest dopracowana, jednak jest bardzo nonszalancka i nie ma tu mowy o przysłowiowym hełmie. Klimat messy fryzur rządzi światowymi wybiegami, a Sonia doskonale o tym wie - ocenił.

Orły 2026. Agata Turkot w klasycznej elegancji. Ekspert: Klimat najbardziej stylowych Paryżanek

Na ponadczasową klasykę zdecydowała się z kolei Agata Turkot. Aktorka wybrała delikatne fale, które od lat kojarzone są z elegancją i subtelnością. - Turkot zdecydowała się na nieśmiertelną klasykę. Lekkie fale to już od dawna esencja elegancji. W połączeniu z ciemnym, mocno nasyconym kolorem włosów wyglądały naprawdę dobrze - stwierdził Musiał.

Jego zdaniem fryzura doskonale współgrała z kolorem włosów oraz całym charakterem stylizacji. - Fryzura pracuje z każdym ruchem i nie jest przesadnie utrwalona. Klimat jak u najbardziej stylowych Paryżanek został doskonale przemycony w tej fryzurze. Niby nic zaskakującego, a jednak robi wrażenie - dodał. Zdjęcia wszystkich omówionych fryzur zobaczycie w naszej galerii:

Orły 2026. Oto najlepsze fryzury gwiazd.Otwórz galerię

Orły 2026. Iga lis we fryzurze rodem z wybiegu. Zachwyciła naturalnością

Na naturalność i minimalizm postawiła także Iga Lis. Jak podkreślił Michał Musiał, fryzura była bardzo prosta, ale jednocześnie niezwykle efektowna dzięki zdrowym, zadbanym włosom i dobrze dobranemu kolorowi. - Przy tak dobrych kondycyjnie włosach wystarczą delikatne modelowanie i wyraźnie zaznaczony przedziałek. Bardzo dobrym rozwiązaniem okazało się założenie za ucho włosów po lewej stronie twarzy. Doskonale wyeksponowało to biżuterię i podkreśliło linię żuchwy. Fryzura godna światowej sławy top modelki - podsumował. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Zaczynamy od łatwego.
Aktor na zdjęciu to oczywiście:

Quiz wiedzy. Te twarze z pewnością znasz z ekranu, ale czy pamiętasz nazwiska? Komplet dla kinomanów
Popularne