Top fryzury gali Orłów. Ekspert: Klimat jak u najbardziej stylowych Paryżanek

Gala Orłów 2026 przyciągnęła nie tylko najważniejsze nazwiska polskiego kina, ale również mnóstwo stylowych kreacji. Na czerwonym dywanie dominowały odważne stylizacje - w oczy rzucały się eleganckie czarne suknie, głębokie dekolty, a nawet koronki. Zwróciliśmy uwagę także na fryzury. O ocenę najlepszych uczesań poprosiliśmy stylistę fryzur, Michała Musiała.

Orły 2026. Oto najlepsze fryzury gwiazd. Sonia Bohosiewicz pokazała, że zna się na obecnych trendach

Jedną z fryzur, które szczególnie zwróciły uwagę eksperta, była stylizacja Soni Bohosiewicz. Aktorka postawiła na modne, swobodne upięcie inspirowane światowymi trendami. - Bohosiewicz postawiła na światowe trendy. Nowoczesne upięcie dodało jej pazura i doskonale wpisało się w charakter stylizacji - zaczął.

Jak zauważył stylista, fryzura była jednocześnie starannie wykonana i pełna lekkości, dzięki czemu uniknęła efektu przesadnego utrwalenia. - Widać, że fryzura jest dopracowana, jednak jest bardzo nonszalancka i nie ma tu mowy o przysłowiowym hełmie. Klimat messy fryzur rządzi światowymi wybiegami, a Sonia doskonale o tym wie - ocenił.

Orły 2026. Agata Turkot w klasycznej elegancji. Ekspert: Klimat najbardziej stylowych Paryżanek

Na ponadczasową klasykę zdecydowała się z kolei Agata Turkot. Aktorka wybrała delikatne fale, które od lat kojarzone są z elegancją i subtelnością. - Turkot zdecydowała się na nieśmiertelną klasykę. Lekkie fale to już od dawna esencja elegancji. W połączeniu z ciemnym, mocno nasyconym kolorem włosów wyglądały naprawdę dobrze - stwierdził Musiał.

Jego zdaniem fryzura doskonale współgrała z kolorem włosów oraz całym charakterem stylizacji. - Fryzura pracuje z każdym ruchem i nie jest przesadnie utrwalona. Klimat jak u najbardziej stylowych Paryżanek został doskonale przemycony w tej fryzurze. Niby nic zaskakującego, a jednak robi wrażenie - dodał. Zdjęcia wszystkich omówionych fryzur zobaczycie w naszej galerii:

Orły 2026. Iga lis we fryzurze rodem z wybiegu. Zachwyciła naturalnością

Na naturalność i minimalizm postawiła także Iga Lis. Jak podkreślił Michał Musiał, fryzura była bardzo prosta, ale jednocześnie niezwykle efektowna dzięki zdrowym, zadbanym włosom i dobrze dobranemu kolorowi. - Przy tak dobrych kondycyjnie włosach wystarczą delikatne modelowanie i wyraźnie zaznaczony przedziałek. Bardzo dobrym rozwiązaniem okazało się założenie za ucho włosów po lewej stronie twarzy. Doskonale wyeksponowało to biżuterię i podkreśliło linię żuchwy. Fryzura godna światowej sławy top modelki - podsumował.