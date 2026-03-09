Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji. "Ten wynik nie był pewny aż do samego końca. To były ogromne emocje i zaskoczenie. To było takie nierealne uczucie, że po tak długim czasie w końcu się udało" - powiedziała piosenkarka w rozmowie z "Faktem". W sieci już rozpoczęła się debata na temat szans Alicji. O zdanie w tej sprawie postanowiliśmy zapytać ekspertkę od numerologii. Co miała nam do powiedzenia?
W rozmowie z Plotkiem Olga N Stępińska, która prowadzi profil Szkoła Numerologii, zauważyła, że energia podczas Eurowizji może być wyjątkowo interesująca. "Artystka urodziła się 29 kwietnia 2002 roku, co daje jej Wibrację Główną 1. W numerologii jest to liczba liderów - osób, które mają w sobie naturalną charyzmę, odwagę i potrzebę pokazania światu swojego talentu. Jedynki często dobrze odnajdują się na scenie i potrafią przyciągać uwagę publiczności. Jednocześnie dzień jej urodzenia to 29/11, czyli tak zwana liczba mistrzowska. Oznacza ona ogromną wrażliwość i intuicję. Osoby z tą wibracją często mają dar przekazywania emocji - poprzez głos, słowo lub sztukę. To właśnie ta energia może sprawić, że występ artystki będzie szczególnie poruszający dla widzów" - tłumaczyła.
Podczas półfinałów piosenkarka ma być w "numerologicznym roku 2". Co to oznacza? "To energia współpracy, relacji i rezonowania z emocjami innych ludzi. W kontekście sceny może to oznaczać wyjątkową zdolność nawiązania kontaktu z publicznością oraz przekazania subtelnych, głębokich emocji poprzez muzykę. Rok 2 nie jest energią walki czy rywalizacji - raczej przyciągania ludzi autentycznością i wrażliwością" - mówiła. To jednak nie wszystko.
Olga N Stępińska zwróciła również uwagę, że w cyklu osobistym piosenkarki pojawia się także energia roku 7, która podkreśla "wewnętrzną refleksję, intuicję i duchową głębię". To z kolei może pomóc jej w emocjonalnym podkręceniu przekazu. "Jej przekaz może być bardzo autentyczny i poruszający, a właśnie takie występy często zostają zapamiętane na Eurowizji na długo" - tłumaczyła Plotkowi ekspertka. Kluczowy okazuje się również sam miesiąc. "Maj przynosi jej również energię dwóch wibracji miesięcznych 5 i 3. Wibracja 5 sprzyja scenie, ruchowi, odwadze i wyjściu do świata - daje dynamikę i zdolność przyciągania uwagi publiczności. Z kolei 3 to liczba artystów, ekspresji i komunikacji. W połączeniu mogą stworzyć bardzo dobrą przestrzeń do pokazania talentu wokalnego i scenicznej charyzmy" - zauważyła.
Alicja Szemplińska wystąpi 12 maja, podczas pierwszego półfinału. "Wypada to w jej osobistym dniu 6. To wibracja harmonii, piękna i serca. Często sprzyja występom, które poruszają ludzi emocjonalnie i zostają dobrze odebrane przez publiczność" - tłumaczyła ekspertka. Jej zdaniem liczby działają na korzyść naszej reprezentantki. Czy to wystarczy? "Liczby sugerują, że energia sceniczna i kontakt z publicznością mogą być jej dużym atutem. Ostateczny wynik - jak zawsze - zależeć będzie jednak nie tylko od wibracji, ale także od samego występu i reakcji widzów" - zwróciła uwagę Olga N Stępińska.