Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę na 70. Konkursie Piosenki Eurowizji. "Ten wynik nie był pewny aż do samego końca. To były ogromne emocje i zaskoczenie. To było takie nierealne uczucie, że po tak długim czasie w końcu się udało" - powiedziała piosenkarka w rozmowie z "Faktem". W sieci już rozpoczęła się debata na temat szans Alicji. O zdanie w tej sprawie postanowiliśmy zapytać ekspertkę od numerologii. Co miała nam do powiedzenia?

REKLAMA

Zobacz wideo Szmajkowski wysłuchał piosenke? Szemplin?skiej na Eurowizje?. "Nie słyszałem takiego numeru..."

Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję. Oto co mówią numery

W rozmowie z Plotkiem Olga N Stępińska, która prowadzi profil Szkoła Numerologii, zauważyła, że energia podczas Eurowizji może być wyjątkowo interesująca. "Artystka urodziła się 29 kwietnia 2002 roku, co daje jej Wibrację Główną 1. W numerologii jest to liczba liderów - osób, które mają w sobie naturalną charyzmę, odwagę i potrzebę pokazania światu swojego talentu. Jedynki często dobrze odnajdują się na scenie i potrafią przyciągać uwagę publiczności. Jednocześnie dzień jej urodzenia to 29/11, czyli tak zwana liczba mistrzowska. Oznacza ona ogromną wrażliwość i intuicję. Osoby z tą wibracją często mają dar przekazywania emocji - poprzez głos, słowo lub sztukę. To właśnie ta energia może sprawić, że występ artystki będzie szczególnie poruszający dla widzów" - tłumaczyła.

Podczas półfinałów piosenkarka ma być w "numerologicznym roku 2". Co to oznacza? "To energia współpracy, relacji i rezonowania z emocjami innych ludzi. W kontekście sceny może to oznaczać wyjątkową zdolność nawiązania kontaktu z publicznością oraz przekazania subtelnych, głębokich emocji poprzez muzykę. Rok 2 nie jest energią walki czy rywalizacji - raczej przyciągania ludzi autentycznością i wrażliwością" - mówiła. To jednak nie wszystko.

Alicja Szemplińska podbije serca publiczności? "Pokaże światu swoją prawdziwą moc"

Olga N Stępińska zwróciła również uwagę, że w cyklu osobistym piosenkarki pojawia się także energia roku 7, która podkreśla "wewnętrzną refleksję, intuicję i duchową głębię". To z kolei może pomóc jej w emocjonalnym podkręceniu przekazu. "Jej przekaz może być bardzo autentyczny i poruszający, a właśnie takie występy często zostają zapamiętane na Eurowizji na długo" - tłumaczyła Plotkowi ekspertka. Kluczowy okazuje się również sam miesiąc. "Maj przynosi jej również energię dwóch wibracji miesięcznych 5 i 3. Wibracja 5 sprzyja scenie, ruchowi, odwadze i wyjściu do świata - daje dynamikę i zdolność przyciągania uwagi publiczności. Z kolei 3 to liczba artystów, ekspresji i komunikacji. W połączeniu mogą stworzyć bardzo dobrą przestrzeń do pokazania talentu wokalnego i scenicznej charyzmy" - zauważyła.

Alicja Szemplińska wystąpi 12 maja, podczas pierwszego półfinału. "Wypada to w jej osobistym dniu 6. To wibracja harmonii, piękna i serca. Często sprzyja występom, które poruszają ludzi emocjonalnie i zostają dobrze odebrane przez publiczność" - tłumaczyła ekspertka. Jej zdaniem liczby działają na korzyść naszej reprezentantki. Czy to wystarczy? "Liczby sugerują, że energia sceniczna i kontakt z publicznością mogą być jej dużym atutem. Ostateczny wynik - jak zawsze - zależeć będzie jednak nie tylko od wibracji, ale także od samego występu i reakcji widzów" - zwróciła uwagę Olga N Stępińska.