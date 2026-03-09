Nie ma wątpliwości co do tego, że w 2025 roku w polskim show-biznesie nie mogliśmy narzekać na nudę. Gwiazdy świeciły w programach telewizyjnych, podbijały media społecznościowe i zachwycały na czerwonych dywanach. Dlatego już po raz trzeci z dumą oddajemy w wasze ręce możliwość głosowania w organizowanym przez nas plebiscycie Jupitery Roku. Kto tym razem walczy o statuetkę Plotka? Poznajcie nominowanych.

Gwiazda Roku

Kto w tym w 2025 zawładnął polskim show-biznesem i świecił najjaśniej? O miano Gwiazdy Roku walczą: Bagi, Klaudia El Dursi, Mandaryna oraz Doda. GŁOSUJ.

Stylowa Gwiazda Roku

Polskie gwiazdy niewątpliwie mają wyczucie stylu. Ale która z nich szczególnie zachwyciła modowymi decyzjami? O statuetkę Stylowej Gwiazdy Roku walczą: Sandra Hajduk, Blanka, Aleksandra Żuraw, Malwina Wędzikowska. GŁOSUJ.

Kosmiczne Show Roku

Przyciągają przed ekrany charyzmą, wdziękiem i poczuciem humoru. Nominowani w kategorii Kosmiczne Show Roku to: Marta Surnik i Grzegorz Dobek w "Pytaniu na śniadanie", Mateusz Hładki w "Mówię wam", Małgorzata Tomaszewska w "Dzień dobry TVN", Ola Filipek i Olek Sikora w "halo, tu polsat". GŁOSUJ.

Supernowa TVP

W Telewizji Polskiej zaliczyli świetny debiut, spektakularny powrót lub na ekranie nie mieli sobie równych. W kategorii Supernowa TVP nominowani zostali: Gabi Drzewiecka, Agnieszka Woźniak-Starak, Krzysztof Czeczot, Łukasz Nowicki i Marzena Rogalska oraz Michał Kempa i Wojciech Fiedorczuk ("Niepewne sytuacje"). GŁOSUJ.

Wschodząca Gwiazda - kategoria Radia Zet

Jupitery Roku wyróżniają także debiutantów. Kto tym razem najbardziej przyciągnął naszą uwagę? O nagrodę w kategorii Radia Zet Wschodząca Gwiazda walczą: Kuba i Kuba, Maciej Skiba, Pszona oraz Wiktoria Kida. GŁOSUJ.

Gwiazda Social Media

To oni szturmem podbijają media społecznościowe. Kogo w ostatnich miesiącach oglądaliśmy najchętniej? O miano Gwiazdy Social Media ubiegają się: Agnieszka Ratajczak, Damian Tkaczuk, Sandra Dziura oraz Prawo Marcina. GŁOSUJ.

Gala Jupitery Roku zbliża się wielkimi krokami!

Głosowanie potrwa do 23 marca, a laureatów poznamy podczas gali finałowej, która odbędzie się 1 kwietnia. Redakcja Plotka przyzna także trzy wyróżnienia specjalne: Ulubienica Plotka, Ulubieniec Plotka oraz Gwiazda Dekady. Szczegóły plebiscytu oraz formularz do głosowania dostępne są na tej stronie.