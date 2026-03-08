W preselekcjach do Eurowizji występowali: Alicja Szemplińska, Anastazja Maciąg, Basia Giewont, Jeremi Sikorski, Karolina Szczurowska, Ola Antoniak, Piotr Pręgowski oraz Stasiek Kukulski. Kluczową rolę mieli jednak widzowie, którzy wybrali zwycięzcę. Najwięcej głosów zdobyła Alicja Szemplińska i to ona będzie reprezentować Polskę w konkursie. - Myślę, że będzie to piękny występ i możecie spodziewać się czegoś zupełnie innego - komentowała wokalistka w programie "Pytanie na śniadanie". Co o sukcesie koleżanki sądzi Stasiek Kukulski?

REKLAMA

Zobacz wideo Pręgowski chciał jechać na Eurowizję. Szmajkowski komentuje

Stasiek Kukulski komentuje wyniki preselekcji do Eurowizji. Wspomniał o "niedosycie"

W rozmowie z Plotkiem Stasiek Kukulski opowiedział o swoich emocjach po ogłoszeniu wyników preselekcji. Wokalista zdobył 9,62 proc. głosów. - Jest mały niedosyt po wynikach głosowania, ale myślę, że gdyby ludzie głosowali tylko SMS-owo, to miałbym większe szanse - powiedział w rozmowie z nami. Mimo że Kukulski nie pojedzie na Eurowizję, to trzyma kciuki za polską reprezentantkę. Nie ma wątpliwości, że zasłużyła na wygraną. - Oczywiście, że będę kibicował Alicji. Zasłużyła sobie, żeby pojechać na ten konkurs - skwitował Stasiek Kukulski. Zdjęcie wokalisty z preselekcji do Eurowizji znajdziecie w naszej galerii.

Galeria Stasiek KukulskiOtwórz galerię

Alicja Szemplińska pojedzie na Eurowizję. Internauci komentują. "Niesamowite emocje"

W mediach społecznościowych Telewizji Polskiej pojawiło się bardzo dużo komentarzy na temat wyników preselekcji. Szemplińska zachwyciła wiele osób. "Alicja po prostu najlepiej wypadła wokalnie. Występ zawsze można dopracować do maja. Drugi rok z rzędu mamy dobrego reprezentanta", "Polska dokonała dobrego wyboru", "Po prostu wielka klasa", "Niesamowite emocje. Powodzenia w Wiedniu", "Nareszcie", "Nie mogło być inaczej, w pełni zasłużone" - czytamy. Nie zabrakło także mniej pozytywnych komentarzy. "Nudna piosenka", "Niezasłużone", "Piosenka niestety przeciętna jak na Eurowizję, jeśli jakimś cudem dostaniemy się do finału, to raczej wysokiego miejsca nie zdobędziemy" - pisali.