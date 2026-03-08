W niedzielę, 8 marca, w programie "Pytanie na śniadanie" ogłoszono reprezentanta Polski na Eurowizję 2026. W kwalifikacjach udział wzięło ośmioro kandydatów: Alicja Szemplińska, Anastazja Maciąg, Basia Giewont, Jeremi Sikorski, Karolina Szczurowska, Piotr Pręgowski, Stasiek Kukulski oraz Ola Antoniak. Ostatecznie to Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę podczas konkursu, który odbędzie się w Wiedniu w dniach 12, 14 i 16 maja. O ocenę wybranego wykonawcy i jego szans na sukces w Eurowizji poprosiliśmy Marka Sierockiego, znanego dziennikarza muzycznego.

Marek Sierocki ocenił utwór Alicji Szemplińskiej. Odnajdzie się na Eurowizji?

Wybór widzów spotkał się z pochlebną oceną Marka Sierockiego. - Myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Alicja już raz wygrała preselekcje, ale niestety z przyczyn obiektywnych nie pojechała na Eurowizję. Była jednak faworytką bukmacherów i widać, że ma niesamowite walory głosowe, świetny głos i świetnie interpretuje - powiedział w rozmowie z Plotkiem. - Śpiewa od serca, z wielką ekspresją. Życzę jej powodzenia - dodał.

Sierocki zwrócił jednak uwagę, że Eurowizja to nie tylko muzyka. - Nam, Polakom, na Eurowizji nie jest łatwo. Decydują sympatie, ale myślę, że Alicja ją zyska - stwierdził dziennikarz muzyczny.

Warto przy tym zaznaczyć, że choć wokal Szemplińskiej zrobił ogromne wrażenie na widzach z Polski, wielu zwróciło uwagę na to, że wizualny efekt mógłby być nieco bardziej interesujący. I Sierocki ma w tej kwestii jasne zdanie. - Alicja jest w stanie obronić się swoim wokalem i interpretacją, ale liczy się także show. Myślę, że z pewnością będzie miała odpowiednią oprawę sceniczną - przekonywał.

Alicja Szemplińska może powalczyć o finał Eurowizji? Marek Sierocki wyjaśnia, od czego to zależy

Co do finałowej dziesiątki, Sierocki zachowuje ostrożność w ocenie szans Szemplińskiej. - Życzę jej, żeby weszła przede wszystkim do finału i zajęła w nim jak najlepsze miejsce. Wiele zależy też od promocji piosenki, kluczowa będzie promocja piosenki w różnych krajach. Warto pojawić się na koncertach w stolicach państw biorących udział w konkursie i zaśpiewać na żywo - zasugerował.