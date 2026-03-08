Powrót na stronę główną
Czy Alicja Szemplińska ma szansę podbić Eurowizję? Marek Sierocki postawił sprawę jasno

Decyzją widzów to właśnie Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę na Eurowizji 2026. Co na to Marek Sierocki?
Alicja Szemplińska, Marek Sierocki
W niedzielę, 8 marca, w programie "Pytanie na śniadanie" ogłoszono reprezentanta Polski na Eurowizję 2026. W kwalifikacjach udział wzięło ośmioro kandydatów: Alicja Szemplińska, Anastazja Maciąg, Basia Giewont, Jeremi Sikorski, Karolina Szczurowska, Piotr Pręgowski, Stasiek Kukulski oraz Ola Antoniak. Ostatecznie to Alicja Szemplińska będzie reprezentować Polskę podczas konkursu, który odbędzie się w Wiedniu w dniach 12, 14 i 16 maja. O ocenę wybranego wykonawcy i jego szans na sukces w Eurowizji poprosiliśmy Marka Sierockiego, znanego dziennikarza muzycznego.

Marek Sierocki ocenił utwór Alicji Szemplińskiej. Odnajdzie się na Eurowizji?

Wybór widzów spotkał się z pochlebną oceną Marka Sierockiego. - Myślę, że to jest bardzo dobry wybór. Alicja już raz wygrała preselekcje, ale niestety z przyczyn obiektywnych nie pojechała na Eurowizję. Była jednak faworytką bukmacherów i widać, że ma niesamowite walory głosowe, świetny głos i świetnie interpretuje - powiedział w rozmowie z Plotkiem. - Śpiewa od serca, z wielką ekspresją. Życzę jej powodzenia - dodał.

Sierocki zwrócił jednak uwagę, że Eurowizja to nie tylko muzyka. - Nam, Polakom, na Eurowizji nie jest łatwo. Decydują sympatie, ale myślę, że Alicja ją zyska - stwierdził dziennikarz muzyczny.

Warto przy tym zaznaczyć, że choć wokal Szemplińskiej zrobił ogromne wrażenie na widzach z Polski, wielu zwróciło uwagę na to, że wizualny efekt mógłby być nieco bardziej interesujący. I Sierocki ma w tej kwestii jasne zdanie. - Alicja jest w stanie obronić się swoim wokalem i interpretacją, ale liczy się także show. Myślę, że z pewnością będzie miała odpowiednią oprawę sceniczną - przekonywał.

Alicja Szemplińska może powalczyć o finał Eurowizji? Marek Sierocki wyjaśnia, od czego to zależy

Co do finałowej dziesiątki, Sierocki zachowuje ostrożność w ocenie szans Szemplińskiej. - Życzę jej, żeby weszła przede wszystkim do finału i zajęła w nim jak najlepsze miejsce. Wiele zależy też od promocji piosenki, kluczowa będzie promocja piosenki w różnych krajach. Warto pojawić się na koncertach w stolicach państw biorących udział w konkursie i zaśpiewać na żywo - zasugerował.

