Dominika Serowska rozkręca swoją karierę. Chociaż zyskała popularność dzięki relacji z Marcinem Hakielem, to obecnie prężnie działa w mediach społecznościowych. Widzowie mogą oglądać ją także w programie "Królowa przetrwania", o którym opowiedziała w rozmowie z nami. Rozłąka z synem była dla niej sporym wyzwaniem. - Nie było to dla mnie łatwe. (...) Wiadomo, że to jest trudne, ale podjęłam decyzję, że jadę i pojechałam - słyszeliśmy. W nowym wywiadzie dla Plotka Serowska podzieliła się wyjątkowymi życzeniami.

Dominika Serowska o Dniu Kobiet. "W idealnym świecie..."

8 marca Dominika Serowska złożyła życzenia z okazji Dnia Kobiet i podzieliła się swoim spojrzeniem na to wyjątkowe święto. - Chciałabym życzyć nam, kobietom, żeby każda z nas miała okazję celebrować ten dzień tak, jak lubi, i żebyśmy chociaż ten jeden dzień w roku dały sobie przestrzeń i oddech, i nie syczały jadem, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i prywatnie - powiedziała ukochana Hakiela w rozmowie z Plotkiem.

Uczestniczka "Królowej przetrwania" podzieliła się pewną refleksją na temat wymarzonej codzienności. - W idealnym świecie mogłoby to trwać wiecznie, ale wszyscy wiem, że jutro i tak sytuacja wrócić do normy, zróbmy sobie prezent wzajemnie, tego jednego dnia. Najlepszego! - powiedziała nam Serowska.

Dominka Serowska stanęła w obronie Marcina Hakiela. Poszło o Katarzynę Cichopek

W ostatnim czasie było bardzo głośno o słowach Marcina Hakiela na temat Katarzyny Cichopek. - Moja wspaniała partnerka na pewno nie jest pusta, czego nie mogę powiedzieć o mojej byłej - powiedział w podcaście "WojewódzkiKędzierski". To wyznanie wywołało lawinę negatywnych komentarzy, które nie uszły uwadze Dominiki Serowskiej.

- Ja uważam, że właśnie on za mało mówił do tej pory i może dlatego teraz ludzie są tacy zdziwieni, a dużo więcej powinien powiedzieć już dawno temu. Nie zawsze się opłaca być dobrym. (...) Uważam, że jego dobroć w wielu kwestiach została wykorzystana na jego niekorzyść - powiedziała nam.