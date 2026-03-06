W piątek, 6 marca 2026 roku, w Warszawie odbywa się konferencja "Polka XXI wieku", poświęcona roli i wyzwaniom stojącym przed współczesnymi kobietami. W wydarzeniu bierze weźmie Marta Nawrocka, która pojawiła się na otwarciu spotkania zaplanowanym na godzinę 10:15 przy ul. Bielańskiej 10. Konferencja zgromadziła przedstawicieli różnych środowisk w celu rozmowy na temat aktywności kobiet w życiu społecznym, zawodowym i publicznym w XXI wieku. Marta Nawrocka tego dnia wybrała czarny garnitur. Co na to projektant gwiazd, Robert Czerwik?

Marta Nawrocka zaprezentowała się w czarnym garniturze, krawacie, białej koszulki i szpilkach. Nie da się ukryć, że to bardzo elegancka i poważna stylizacja. Specjalnie dla nas Robert Czerwik ocenił ją w takich słowach. Pojawiły się słowa pochwały. "Stylizacja pani Nawrockiej zwróciła moją uwagę przede wszystkim bardzo dobrze skrojonym garniturem. Dwurzędowa marynarka leży bardzo dobrze, proporcje są czyste i eleganckie, a kamizelka dodaje sylwetce klasy i formalnej dyscypliny. To zdecydowanie najmocniejszy element całego looku. Uważam że garnitur powinien być zapięty, odpinamy go dopiero gdy siadamy szczególnie jeśli jest to tak formalna stylizacja" - przekazał.

Projektant gwiazd zauważył również klasyczne elementy męskiej elegancji. "Ciekawym zabiegiem jest też wyraźne nawiązanie do męskiego kodu ubioru biała koszula i krawat. Odczytuję to jako świadome mrugnięcie okiem do klasycznej męskiej elegancji" - podkreślił. Zgadzacie się z tą opinią?

Robert Czerwik dodał również, że jest to bardzo wyrazisty wybór. Projektant gwiazd dodał, że Marta Nawrocka mogła również wybrać bardziej delikatną opcję, która sprawiłaby, że stylizacja wydawałaby się bardziej lekka. "Przyznam jednak, że w kontekście bardzo oficjalnego wystąpienia jest to dla mnie gest stylistyczny bardziej wyrazisty niż typowy dyplomatyczny dress code. Osobiście chętnie zobaczyłbym tu delikatniejszą interpretację na przykład koszulę ze stójką, subtelną falbaną albo miękkim wiązaniem w formie kokardy, które wprowadziłoby do tej stylizacji odrobinę lekkości" - skwitował. ZOBACZ TEŻ: Nawrocka 5 marca w brązowym garniturze i czarnej pelerynie. Ekspertka modowa mówi, co poszło nie tak