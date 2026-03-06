Dominika Tajner skoncentrowała się na sporcie oraz zdrowym trybie życia. Celebrytka nie ukrywała też, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Warto zaznaczyć, że w 2025 roku poddała się abdominoplastyce (zabieg plastyki brzucha - red.). Zapytaliśmy więc Tajner o tajniki jej spektakularnej metamorfozy. Zdradziła, jak dba o sylwetkę.

Dominika Tajner straciła 40 kg. Dziś stawia na te zasady

Numerem jeden w dbaniu o zdrowie i smukłą sylwetkę u Tajner jest sen. Niby banalne, ale jednak nie każdy dostarcza organizmowi siedmiu, ośmiu czy nawet dziewięciu godzin regeneracji. Co poza tym pomaga Tajner? - Sen, odżywianie i treningi to moja trójca święta. Jestem po operacji, więc szybko chciałam wrócić do sportu - zaczęła. - W niczym nie przesadzać, wybaczać sobie błędy i potknięcia - uzupełniła. Celebrytka ponadto stawia na spokój wewnętrzny, również w relacjach z innymi ludźmi.

Warto nadmienić, że Tajner przeszła przemianę przed udziałem w "Królowej przetrwania". Już w pierwszym odcinku formatu okazało się, że przydała jej się wypracowana kondycja. Nie zabrakło bowiem konkurencji, w których uczestniczki musiały czołgać się w błocie, wspinać po drabinkach i innych przeszkodach.

Dominika Tajner tak mówiła o zabiegu. Nie obyło się bez ran

Przypomnijmy, co była partnerka Michała Wiśniewskiego w rozmowie z Jastrząb Post mówiła na temat samopoczucia po zabiegu chirurgicznym brzucha. - Jestem chwiejna, bo jeszcze rany się goją, ale myślę, że będzie znowu kolejny kroczek w przyszłym roku i znowu poprawa formy – powiedziała. Najtrudniejszy był dla niej okres tuż po zabiegu.

- Pierwsze dwa tygodnie były dosyć ciężkie, głównie dlatego, że czułam się ograniczona w ruchach. W międzyczasie miałam przeprowadzkę, a jestem osobą, która lubi wszystko robić sama. Nie bardzo mogłam nic podnosić ani przesuwać, więc trochę mnie to ograniczało. Natomiast dochodzę do siebie - dodała, zaznaczając, że podczas wywiadu czuła się już lepiej.