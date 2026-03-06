Powrót na stronę główną
Tajner trzyma się tych zasad. "To moja trójca święta". Tak straciła 40 kg

Dominika Tajner stale wzbudza zachwyt z powodu metamorfozy - infleuncerka jest obecnie nie do poznania, ponieważ znacznie schudła. Widać to szczególnie podczas trzeciego sezonu "Królowej przetrwania".
Dominika Tajner
KAPiF

Dominika Tajner skoncentrowała się na sporcie oraz zdrowym trybie życia. Celebrytka nie ukrywała też, że korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. Warto zaznaczyć, że w 2025 roku poddała się abdominoplastyce (zabieg plastyki brzucha - red.). Zapytaliśmy więc Tajner o tajniki jej spektakularnej metamorfozy. Zdradziła, jak dba o sylwetkę. 

Zobacz wideo Tajner dba nie tylko o dietę

Dominika Tajner straciła 40 kg. Dziś stawia na te zasady

Numerem jeden w dbaniu o zdrowie i smukłą sylwetkę u Tajner jest sen. Niby banalne, ale jednak nie każdy dostarcza organizmowi siedmiu, ośmiu czy nawet dziewięciu godzin regeneracji. Co poza tym pomaga Tajner? - Sen, odżywianie i treningi to moja trójca święta. Jestem po operacji, więc szybko chciałam wrócić do sportu - zaczęła. - W niczym nie przesadzać, wybaczać sobie błędy i potknięcia - uzupełniła. Celebrytka ponadto stawia na spokój wewnętrzny, również w relacjach z innymi ludźmi.

Warto nadmienić, że Tajner przeszła przemianę przed udziałem w "Królowej przetrwania". Już w pierwszym odcinku formatu okazało się, że przydała jej się wypracowana kondycja. Nie zabrakło bowiem konkurencji, w których uczestniczki musiały czołgać się w błocie, wspinać po drabinkach i innych przeszkodach.

Dominika Tajner tak mówiła o zabiegu. Nie obyło się bez ran

Przypomnijmy, co była partnerka Michała Wiśniewskiego w rozmowie z Jastrząb Post mówiła na temat samopoczucia po zabiegu chirurgicznym brzucha. - Jestem chwiejna, bo jeszcze rany się goją, ale myślę, że będzie znowu kolejny kroczek w przyszłym roku i znowu poprawa formy – powiedziała. Najtrudniejszy był dla niej okres tuż po zabiegu.

- Pierwsze dwa tygodnie były dosyć ciężkie, głównie dlatego, że czułam się ograniczona w ruchach. W międzyczasie miałam przeprowadzkę, a jestem osobą, która lubi wszystko robić sama. Nie bardzo mogłam nic podnosić ani przesuwać, więc trochę mnie to ograniczało. Natomiast dochodzę do siebie - dodała, zaznaczając, że podczas wywiadu czuła się już lepiej. ZOBACZ TEŻ: Tajner pokazała brzuch po operacji plastycznej. Minęły trzy miesiące od zabiegu

