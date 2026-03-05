W mediach od lat jest głośno o życiu uczuciowym Michała Wiśniewskiego. W 2012 roku wokalista i Dominika Tajner stanęli na ślubnym kobiercu. Chociaż ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu, to do dziś utrzymują przyjacielskie relacje, o czym celebrytka opowiedziała w rozmowie z naszą reporterką Weroniką Zając.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajner o rozstaniu z Wiśniewskim. Zaskakujące słowa

Dominika Tajner o Michale Wiśniewskim. Może na niego liczyć. "Było kilka zdarzeń już przez te lata"

W rozmowie z Plotkiem Dominika Tajner opowiedziała o rozwodzie z Michałem Wiśniewskim. Wspomniała o tym, że ich małżeństwo nie rozpadło się przez głośny konflikt. - To jest tak, że do tego naszego rozwodu nie doszło w wyniku jakiejś wielkiej afery, to znaczy zdrady, kłamstwa. Nawet nie chodzi o skandal, chodzi o coś między nami, co po prostu jest niewybaczalne - wyjawiła nam.

Dominika Tajner zaznaczyła, że po rozstaniu zawsze mogła liczyć na Michała Wiśniewskiego. Celebrytka również okazywała mu wsparcie w trudnych momentach. - Było kilka zdarzeń już przez te lata, które gdzieś tam były sprawdzianem dla nas, jako dla przyjaciół i wydaje mi się, że oboje zdaliśmy te sprawdziany. Nie chcę dokładnie mówić, ale to trudne sytuacje życiowe, gdzie potrzebujesz pomocy drugiej osoby i po prostu, nie wiem, rozmawialiśmy ze sobą i ja zawsze mogłam na Michale liczyć, Michał na mnie. I tak myślę będzie - dodała.

Dominika Tajner o relacji syna z Michałem Wiśniewskim. "Jest jak jego drugi tata"

W dalszej części rozmowy Dominika Tajner otworzyła się na temat rodziny. Jej syn ma bardzo bliską relację z Michałem Wiśniewskim. - Tak naprawdę, mój syn miał trzy latka, jak zaczęliśmy być z Michałem, mieszkał z nami mój syn. Nie używam jego imienia, bo on tak nie chce być w mediach. No więc i Michał jest jak jego drugi tata, był i jest cały czas - powiedziała.

Po chwili celebrytka nawiązała do swojego niedawnego rozstania. Tu sytuacja była zupełnie inna niż z Wiśniewskim. Stwierdziła, że była okłamywana. - Po prostu nie zdyskwalifikowaliśmy się nigdy jako ludzie. Ja to próbuję porównać, bo ostatnie rozstanie, które miałam, no to bardzo się zawiodłam po prostu na partnerze jako na człowieku - skwitowała w rozmowie z nami. Dodała, że Wiśniewski nigdy "nie wbił jej noża w serce".