Karol Nawrocki w czwartek 5 marca gościł Nicusora Dana i jego żonę Mirabelę Gradinaru. U boku prezydenta Polski pojawiła się Marta Nawrocka. Także i tym razem jej stylizacja przyciąga uwagę. Pierwsza dama postawiła teraz na komplet oraz oryginalne nakrycie wierzchnie. Zobaczcie, co ekspertka modowa powiedziała w rozmowie z Plotkiem o tym wyborze.

Marta Nawrocka na spotkaniu z prezydentem Rumunii. Na taką stylizację się zdecydowała

Iwona Sasin zwróciła przede wszystkim uwagę na to, że pierwsza dama wybrała styl bardzo powściągliwy, a kolorystyka, na którą się zdecydowała - stonowany brąz i czerń - jest spójna i neutralna. Poza tym "nie konkuruje z rangą wydarzenia, ani z symboliką państwową w tle", co jest strategią często stosowaną w dyplomacji. Z analizy ekspertki dowiadujemy się, że "w tym kontekście stylizacja jest elegancka i komunikacyjnie bezpieczna", ale przez powściągliwość "traci część potencjału reprezentacyjnego".

Trenerka stylu podkreśliła, że na plus działa czystość formy, bez nadmiaru ozdób, a elementem, który subtelnie podkreśla formalny charakter stroju, są złote guziki. - Długości ubrań są również bardzo dyplomatyczne, spodnie zakrywające buty i okrycie kończące się w okolicy kolan budują spokojną, pionową linię - przekazała nam Iwona Sasin. Jednak nie do końca ta stylizacja była strzałem w dziesiątkę. Co poszło nie tak?

Ekspertka o stylizacji Marty Nawrockiej z 5 marca. Są minusy

- Widzę tutaj jednak pewien minus. Peleryna jest dość masywna wizualnie i ma bardzo prostą, ciężką linię. W zestawieniu z szerokimi, długimi spodniami dolna część sylwetki staje się bardzo ciężka i skrócona optycznie. Po drugie kolor. Czerń peleryny jest bardzo dominująca wobec ciepłego brązu garnituru. Tworzy to mocny kontrast i sprawia, że wzrok skupia się głównie na okryciu, a nie na całej kompozycji stroju - oceniła dla Plotka Iwona Sasin.

Poza tym wybrany przez pierwszą damę kolor garnituru "w formalnym kontekście dyplomatycznym bywa trudny, bo łatwo zaczyna wyglądać zbyt codziennie". - W zestawieniu z czernią tworzy paletę bardzo poważną, niemal surową - dowiadujemy się. Iwona Sasin ma jednak sposób, co można by zmienić, by stylizacja nabrała innego charakteru. - Brakuje jednego elementu, który wprowadziłby trochę światła, jaśniejszego tonu, delikatnej faktury albo subtelnego akcentu biżuteryjnego - radzi ekspertka modowa. A wam jak się podoba stylizacja Marty Nawrockiej? Zajrzyjcie do naszej galerii:

Marta Nawrocka lubi eksperymentować z modą

Każde wyjście pierwszej damy budzi emocje. Nie tylko przez to, co robi i w co się angażuje, lecz także wielu jest ciekawych stylizacji, jakie wybierze. Marta Nawrocka nie raz pokazała, że lubi bawić się stylem, wybiera różne dodatki oraz że wspiera polską branżę modową. Wiele kobiet później rusza do sklepów, by kupić zestawy, w których widziana była żona Karola Nawrockiego.