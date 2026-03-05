Za nami pierwszy odcinek nowego sezonu "Królowej przetrwania". Wśród celebrytek, które zdecydowały się na udział w programie, znalazła się Dominika Serowska. W drugim dniu otworzyła się na temat swojego związku z Marcinem Hakielem. Wyznała, że przed wyjazdem pokłóciła się z ukochanym. 4 marca w rozmowie z Weroniką Zając z Plotka zdradziła więcej szczegółów.

Zobacz wideo Serowska wspomina "Królową Przetrwania". Zapytaliśmy o kryzys i wypowiedź o Cichopek

Dominika Serowska o kryzysie w związku. Nie gryzła się w język

W rozmowie z Weroniką Zając Dominika Serowska wyznała, jak poradziła sobie z wyjazdem na nagrywki "Królowej przetrwania", gdy jej syn miał osiem miesięcy. - Nie było to dla mnie łatwe. Wiedziałam, że zostawiam go pod dobrą opieką. Marcin mi od razu powiedział, żebym się o nic nie martwiła i jechała (...). W razie czego moi rodzice są w pogotowiu. (...) Wiadomo, że to jest trudne, ale podjęłam decyzję, że jadę i pojechałam - stwierdziła.

Nasza reporterka zapytała Serowską również o spięcie, do którego doszło między nią a Hakielem przed jej wyjazdem na plan programu. - To, o co chodziło, to pewnie zostawię dla siebie, ale tak, jasne, mieliśmy okazję sobie powyjaśniać. To była kumulacja wielu czynników. Ja byłam w stresie przed wyjazdem. Mieliśmy różne niedopowiedzenia, ale wszystko jest dobrze - wyjaśniła. Czy ich relacja jest teraz mocniejsza? - Im dłużej jesteśmy razem, przechodzimy przez różne próby naszego związku, myślę, że on się umacnia na pewno - dodała.

Dominika Serowska o kontakcie z Katarzyną Cichopek. Doszło do spotkania

Dominika Serowska wystąpiła w naszym podcaście "Galaktyka Plotek". Podczas rozmowy z Marcinem Wolniakiem opowiedziała o tym, jak poznała Katarzynę Cichopek. - Poszłam kiedyś na pierwszy koncert Heli, bo ona gra na pianinie, z Marcinem i była tam druga strona. Wykorzystała moment, gdy Marcin mnie na chwilę zostawił i podeszła do mnie, ale Marcin szybko wrócił. Ta rozmowa została szybko ucięta - wyznała. Przyznała, że nie widzi sensu w utrzymywaniu kontaktu z prezenterką. - Znam takie różne zagrywki, więc ja się na to nie nabiorę. Grzecznie odpowiedziałam, ale też nie miałabym o czym rozmawiać, bo to dla mnie nie miałoby sensu (...). Ona nie jest nam przychylna, nie ma co ukrywać - skwitowała.