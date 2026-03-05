Nagrania do "Królowej przetrwania" trwały wiele tygodni. Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywa, że był to dla niej wyjątkowo trudny czas, ale nie mogła pozwolić sobie na żadne słabości. - Byłoby to bardzo nieprofesjonalne. Nie miałam też warunków do tego, żeby mi puszczały nerwy - mówiła swego czasu Plejadzie. Najtrudniejsza dla prezenterki była rozłąka z rodziną. Początkowo plan zakładał, że bliscy odwiedzą ją na planie produkcji. Ostatecznie tego nie zrobili. Dlaczego?

Rozenek-Majdan odbyła poważną rozmowę z Heniem. Tak zniosła rozłąkę

Małgorzata Rozenek-Majdan o rozłące z rodziną. "Mam niesamowity system wsparcia"

- To było bardzo trudne i muszę ci powiedzieć, że to było dla mnie największe wyzwanie. Ja pierwszy raz byłam tak długo bez moich bliskich i to było coś, co realnie odczułam - mówiła w rozmowie z Plotkiem Małgorzata Rozenek-Majdan.

Przed wyjazdem prezenterka długo rozmawiała ze swoim najmłodszym synem. Chciała jak najlepiej przygotować go do rozłąki. - Myśmy go przygotowywali do tego od momentu, w którym dowiedziałam się o tej propozycji. Ja mam niesamowity system wsparcia, więc ja spokojnie go zostawiałam, ale serce oczywiście mnie bolało i plan był na początku taki, że oni do mnie dołączą po dwóch tygodniach, żebyśmy spędzili ten czas razem, ale realia i rzeczywistość i trudy produkcyjne pokazały, że byłoby to trochę egoistyczne i tak naprawdę już wytrzymam. Trochę nie ma sensu, żeby oni jechali na drugi koniec świata tylko po to, żeby spędzić krótki czas razem, bo jednak bardzo dużo czasu spędzaliśmy na planie - relacjonowała prowadząca program.

