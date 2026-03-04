Aryna Sabalenka dała się poznać jako światowej sławy tenisistka. Sportsmenka od ponad dwóch lat pozostaje w relacji z brazylijskim przedsiębiorcą Georgiosem Frangulisem, który jest od niej starszy o dekadę. Utytułowana tenisistka chętnie dzieli się w mediach społecznościowych wspólnymi chwilami z partnerem. Na jej profilu na Instagramie regularnie pojawiają się fotografie z wakacyjnych wyjazdów oraz podróży sportowych, podczas których może liczyć na jego obecność i wsparcie. Ostatnio tenisistka przekazała radosne wieści. Okazało się, że zaręczyła się z ukochanym! Ekspert ocenił jej pierścionek.

Aryna Sabalenka zaręczyła się! Ekspert ocenił jej diamentowy pierścionek

Aryna Sabalenka pokazała w mediach społecznościowych, że zaręczyła się ze swoim ukochanym. Opublikowała urocze nagranie, które uchwyciło wyjątkowy moment. "Ty i ja... na zawsze" - czytamy w opisie. Sportsmenka udostępniła także zdjęcie diamentowego pierścionka. Tomasz Osman, prezes i współwłaściciel marki SAVICKI, specjalnie dla Plotka go ocenił. "Owalny diament to wybór ponadczasowy, jednocześnie elegancki i subtelnie nowoczesny. Ten szlif podkreśla naturalny blask kamienia i optycznie wydłuża palec, co sprawia, że pierścionek wygląda niezwykle harmonijnie. Duży diament, jak w przypadku pierścionka Aryny, nie potrzebuje przesadnych zdobień, jego siła tkwi w prostocie i jakości szlifu" - przekazał.

Ekspert dodał również, że coraz częściej można zauważyć taki trend w pierścionkach zaręczynowych. "Widzimy tu też trend, który coraz mocniej zaznacza się w biżuterii zaręczynowej: luksus coraz częściej oznacza nie tylko wartość kamienia, ale też przemyślane proporcje, charakter i symbolikę wyboru, który odzwierciedla osobowość pary" - podkreślił Tomasz Osman. Jak wam się podoba?

Aryna Sabalenka przekazała radosne wieści. Tak zareagowali fani

Nagła wiadomość Aryny Sabalenki bardzo zaskoczyła fanów. Pod nagraniem z zaręczyn pojawiło się aż 20 tysięcy komentarzy. Kibice sportsmenki nie kryli ogromnej radości. "Gratulacje!", "Nasze serca cieszą się dla was. Brawo!", "Samych wspaniałych chwil kochani" - to tylko niektóre z komentarzy. Śledzicie profile Aryny w mediach społecznościowych?