Aferą, która wybuchła pomiędzy Dodą i Agnieszką Woźniak-Starak, żyła cała Polska. Wokalistka miała pretensje do dziennikarki o materiał wyemitowany w prowadzonym przez nią programie "Na językach". Na antenie TVN poruszono kwestie dotyczące prywatnego życia rodziców Dody. W konsekwencji w 2014 roku po jednym z eventów piosenkarka miała zaatakować Woźniak-Starak, a sprawa miała swój finał w sądzie. Doda o całej sytuacji mówiła ponownie po latach w poświęconym jej serialu dokumentalnym. - Ciężko było o tym opowiadać - relacjonuje wokalistka w rozmowie z Marcinem Wolniakiem.

Doda wspomina aferę z Agnieszką Woźniak-Starak. Wypomina jej jedno

Doda w podcaście "Galaktyka Plotek" wyznała, że na co dzień nie myśli o Agnieszce Woźniak-Starak. Przyznała jednak, że gdy mówiła o całej historii w serialu, wrócił do niej żal. - Ale nigdy bym nie postąpiła inaczej. Nie żałuję ani jednej chwili w tej kwestii. Patrzę w lustro z dumą, z godnością, z człowieczeństwem. Nic nigdy nie było ważniejsze dla mnie niż moja rodzina i niż moje wartości. Nigdy bym nie postąpiła inaczej, mimo że wiem, jak ten scenariusz dalej się potoczył - mówi Doda.

Wokalistka powiedziała również, że emocje wzbudzają w niej niektóre wypowiedzi Agnieszki Woźniak-Starak na temat całej sytuacji. - Kiedy mówi, że to nic dla niej nie znaczyło i nic nie znaczy i to teraz jest dla niej śmieszne i żałuje, że tego bardziej nie zmonetyzowała albo bardziej nie wykorzystała na swój PR. (...) Wie, jak wyciąganie rzeczy prywatnych na forum publiczne jest niesprawiedliwe i straszne. (...) Czy ona nie ma rodziców? - podsumowała Doda.

Doda o sprawie z "wrednym czupiradłem". Tłumaczy się ze swoich słów

W rozmowie z Marcinem Wolniakiem Doda została zapytana również o niedawną aferę z Magdą Gessler. Restauratorka zarzuciła wokalistce, że jej zainteresowanie kwestią schronisk jest po części próbą poprawy wizerunku, za co Doda nazwała Gessler "wrednym czupiradłem". - To jest dla mnie bardzo wrażliwy temat. Temat zwierząt to jest w ogóle mój czuły punkt - tłumaczy wokalistka w "Galaktyce Plotek". Doda stwierdziła również, że byłaby w stanie pogodzić się z Gessler. - Wolałabym, żeby wysłała pieniądze na fundację na kastrację i sterylizację i byśmy się już dogadały - wyjawiła.

