Fabijański o pochwałach od Pavlović. Tak podsumował swój występ

1 marca wystartowała nowa edycja programu "Taniec z gwiazdami". Na parkiecie zaprezentowali się m.in. Piotr Kędzierski, Natalia "Natsu" Karczmarczyk oraz Małgorzata Potocka. Udział w programie bierze także Sebastian Fabijański, który tworzy parę z Julią Suryś. Cha-cha w wykonaniu aktora bardzo spodobała się jurorom, a w szczególności Iwonie Pavlović. - Dla mnie cha-cha dla gwiazdy mężczyzny jest zawsze takim papierkiem lakmusowym, dlatego że zdarza się, że w cha-chy, niestety, panowie wyglądają tak trochę śmiesznie, bym powiedziała. Natomiast tutaj wyszedł na parkiet stuprocentowy facet - mówiła. Co na to Fabijański?

Sebastian Fabijański reaguje na komplementy ze strony Iwony Pavlović. "Jestem w szoku"

Nasza reporterka Weronika Zając zapytała Fabijańskiego o to, co sądzi na temat oceny Iwony Pavlović. Był zadowolony z tego, jak skomentowała jego występ w programie. - Tak, bardzo, bardzo fajne jest to, co powiedziała w ogóle pani Iwona. Jestem w szoku, że facet w pierwszym odcinku za cha-chę dostał cztery dziewiątki. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobrze. I super, że to było zauważone - powiedział.

Wspomniał także o widzach. - Widzę, jak ludzie tam komentują ten występ, no to faktycznie jakby bardzo często powiela się ta opinia, że faktycznie tak męska była ta cha-cha. A jednak ten ruch bioder był, tak? Więc to jest super. Bardzo się cieszę, no i jestem dumny z tego, że tak nam wyszło - wyjawił.

Julia Suryś o Sebastianie Fabijańskim. "Nadrabia swoją charyzmą"

W dalszej części rozmowy nasza reporterka zapytała Suryś o to, jakim uczniem jest Sebastian Fabijański. - Bardzo ambitnym, pracowitym, trochę spóźnialskim, ale nadrabia swoją charyzmą. No i on ma po prostu taki talent, że tam tylko po prostu trzeba go wygrzebać i udoskonalać - powiedziała. Aktor również nie szczędził komplementów na temat swojej partnerki. - Ona jest podła. Oczywiście żartuję. Nie, Julia jest w ogóle naprawdę super, super człowiekiem, naprawdę świetny mam z nią kontakt, mamy podobne poczucie humoru - skwitował.