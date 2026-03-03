1 marca Mateusz Pawłowski wystąpił w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami", w którym nie odpadł żaden z uczestników. Na parkiecie towarzyszyła mu Klaudia Rąba. Aktor zatańczył do piosenki z czołówki serialu "Rodzinka.pl". Mateusz Pawłowski zgarnął za występ 26 punktów od jury, a po zakończeniu odcinka porozmawiał z naszą reporterką Weroniką Zając.

Mateusz Pawłowski pochwalił nowe odcinki "Rodzinki.pl". "Ja się cieszę"

Po powrocie "Rodzinki.pl" do telewizji w sieci nie brakowało komentarzy. Niektórzy byli zachwyceni nową energią w formacie, inni nie szczędzili słów krytyki. Co na temat hejtu sądzi Mateusz Pawłowski, który wciela się w rolę Kacpra Boskiego? - Ja się mega cieszę, że w ogóle "Rodzinka.pl" wróciła na kolejny sezon. (...) Kurczę, to zależy, no bo wiadomo, pierwsze odcinki to była duża nawałnica ludzi, którzy mieli trochę takie zderzenie ze ścianą pod względem w ogóle, co to w ogóle jest - zaczął.

Pawłowski przyznał, że bardzo podoba mu się koncepcja nowych odcinków formatu. - Ale ja się cieszę, że po prostu my tym serialem zrobiliśmy taki krok naprzód w taką odważniejszą stronę. Poruszyliśmy, wydaje mi się, takie kwestie mniej w takiej otoczce family friendly, ja bym tak powiedział. Ja lubię taki humor, mi się to podoba, i cieszę się, że ci ludzie, którzy pozostali z nami do końca, na tyle uwierzyli, że dalej nagrywamy kolejne odcinki dla nich - dodał w wywiadzie z Plotkiem. Po zdjęcia Mateusza Pawłowskiego z programu "Taniec z gwiazdami" zapraszamy do naszej galerii.

Nasza reporterka zapytała Mateusza Pawłowskiego o to, jak współpracowało mu się na planie "Rodzinki.pl" z Julią Wieniawą. Przypomnijmy, że wokalistka wciela się w produkcji w rolę Pauli. Aktor pochwalił koleżankę z planu. - Bardzo dobrze pracowało mi się z Julką. Pełna profesjonalistka, no i co? Klasa - skomentował Mateusz Pawłowski w rozmowie z Plotkiem. Oglądacie "Rodzinkę.pl"? Dajcie znać w sondzie na dole strony.