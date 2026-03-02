Za nami pierwszy odcinek nowej edycji "Tańca z gwiazdami". Mnóstwo emocji wzbudził występ Sebastiana Fabijańskiego. Jurorzy ocenili jego cha-chę na 36 punktów. Sporo komplementów pojawiło się również w sieci. "Dawno nie było tak dobrze tańczącego mężczyzny", "Wow, jaka pewność siebie na parkiecie! Super", "Super energia" - pisali internauci. W rozmowie z Plotkiem debiutowi aktora przyjrzał się także Rafał Maserak. Co miał do powiedzenia?

Rafał Maserak o tańcu Sebastiana Fabijańskiego. "Spodziewałem się bardziej..."

Nasza reporterka, Weronika Zając, w rozmowie z Rafałem Maserakiem zwróciła uwagę na komentarze, które pojawiły się po występie Fabijańskiego. - To były same zachwyty - zaznaczyła. - Zachwyty? No to super. Bardzo dobrze - wypalił Maserak. Następnie przeszedł do analizy samego tańca. - Tanecznie poprawnie. Spodziewałem się bardziej takiego narcystycznego tańca, ale tutaj naprawdę pokazał historię cha-chy, zadbał o partnerkę, więc na plus, na plus - mówił.

Juror nie ukrywał, że czeka na tańce standardowe. Według niego to one mogą wszystko zweryfikować.

- Tutaj taki był trochę też w tej roli, którą może też gdzieś tam na co dzień ma przypiętą do swojej osoby. Standard jest taką dziedziną, tańce standardowe, gdzie trzeba pokazać całkiem inną twarz - zaznaczył.

"Taniec z Gwiazdami". Jak wygląda tabela po pierwszym odcinku?

Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke za walca wiedeńskiego otrzymali 38 punktów. Punkt mniej za energiczne paso doble dostali od ekspertów Izabella Miko i Albert Kosiński. Na trzecim miejscu z 36 punktami znaleźli się Sebastian Fabijański i Julia Suryś. Poza podium wylądowali Gamou Fall i Hanna Żudziewicz - 35 punktów. Tuż za nimi uplasowali się Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino - 34 punkty. Nieco niżej Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz - 31 punktów.

Kolejni w tabeli byli: Kamil Nożyński i Izabela Skierska - 27 punktów, Mateusz Pawłowski i Klaudia Rąba - 26 punktów, Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta - 25 punktów oraz Natalia "Natsu" Kaczmarczyk i Wojciech Kucina - 25 punktów. Na końcu tabeli z 24 punktami znaleźli się Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski oraz Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska. Jak na razie z programem nie pożegnała się żadna z par.