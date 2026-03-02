Wraz z nadejściem wiosny stacje telewizyjne rozpoczęły emisję nowych programów oraz kolejnych edycji znanych już widzom show. TVP nie próżnuje w tym zakresie i również wychodzi z propozycją dla swoich oglądających. Już we wtorek, 3 marca, o godz. 20.30 w TVP1 zadebiutuje całkiem nowy teleturniej - "Omnibus - szybcy i mądrzy". Wiadomo, kogo zobaczymy w premierowym odcinku.

REKLAMA

Zobacz wideo Wendzikowska też chciałaby pracować w TVP? Mówi o tęsknocie za telewizją

"Omnibus - szybcy i mądrzy". Sebastian Stankiewicz będzie oceniał uczestników

Nowy program ma być prawdziwym turniejem wiedzy, "w którym - obok erudycji - kluczowe znaczenie mają refleks, pamięć i umiejętność działania pod presją czasu". Zmagania uczestników mają składać się z czterech rund głównych oraz dogrywki, w których sprawdzane będą ich różne kompetencje. Show poprowadzi znany i lubiany aktor - Krzysztof Czeczot. Co ważne, towarzyszyć mu będą także jurorzy, których zadaniem ma być komentowanie gry oraz poczynań uczestników. Jury ma dzielić się swoimi spostrzeżeniami, oceniać odpowiedzi i zwracać uwagę na najciekawsze momenty rywalizacji. "Ich komentarze dodają programowi dodatkowych emocji i pozwalają widzom jeszcze lepiej śledzić przebieg zmagań" - poinformowali przedstawiciele TVP.

Jak się okazuje, w premierowym odcinku "Omnibus - szybcy i mądrzy" w roli jednego z jurorów zobaczymy aktora Sebastiana Stankiewicza. Przypomnijmy, że format ten stworzony został przez Woestijnvis dla belgijskiej stacji Play. Emitowany jest jednak pod tytułem "The Smartest Person in the World" i dotychczas doczekał się już 23 sezonów.

Krzysztof Czeczot ujawnił, jak wygrać w "Omnibus - szybcy i mądrzy"

19 lutego podczas ramówki TVP Czeczot, który został prowadzącym nowego programu, opowiedział o tym, na czym będą musieli się skupić uczestnicy, by wygrać show. Wyjawił to w rozmowie z Marzeną Rogalską i Łukaszem Nowickim. - Chodzi o to, żeby po pierwsze, mieć rzeczywiście wiedzę. Po drugie, żeby mieć poczucie humoru. Po trzecie, żeby być sprytnym i szybkim. I po czwarte, żeby być odważnym - skomentował aktor, odnosząc się też do nietypowej punktacji programu. - Zbiera się sekundy, a potem się te sekundy traci - wyjawił tajemniczo Czeczot.