1 marca na antenie Polsatu ruszyła 18. edycja "Tańca z gwiazdami". Mateusz Pawłowski znalazł się tym razem w obsadzie show i zawalczy o Kryształową Kulę. Nie każdy wie, że młody aktor, który zasłynął dzięki roli w "Rodzince.pl", rozpoczął również studia. W rozmowie z reporterką Plotka Weroniką Zając wyjawił więcej szczegółów na ten temat.

Mateusz Pawłowski wyjawia prawdę na temat studiów. "Nie wiedziałem, co chcę robić"

- Nie miałem ani jednej poprawki, więc to chyba świadczy o jakimś poziomie - stwierdził w wywiadzie z Plotkiem Pawłowski, pytany o studia. Jak wyjawił, dotychczas był studentem jednego, dość wyjątkowego kierunku. - To jest jeden łączony kierunek, z przedmiotami, które występują tylko na tym łączonym kierunku. Są miksem psychologii i informatyki - wyjaśnił nam aktor. Jak sam ujawnił, postawił na to, gdyż po egzaminie dojrzałości nie wiedział, co chce dalej robić w życiu.

- Ja po maturze nie wiedziałem, co chcę robić. (...) Pomyślałem o czymś takim, co mnie interesuje, co jest przyszłościowe. Znalazłem ten kierunek, o którym wcześniej nie słyszałem. (...) Weź pomyśl, co to w ogóle jest. (...) Wybrałem coś pomiędzy (psychologią i informatyką - red.) ze specjalizacją w sztucznej inteligencji, bo myślałem, że to jest ta przyszłość - opisał Pawłowski, podkreślając, że studia były przy tym jednak "planem B", podczas gdy karierę medialną wciąż uznaje za "plan A".

Przypomnijmy, że występ Pawłowskiego w premierowym odcinku nowego sezonu programu mógł zaskoczyć widzów. Wszystko przez fakt, iż aktor zatańczył do... piosenki z czołówki serialu "Rodzinka.pl". Mowa oczywiście o utworze wykonywanym przez Piotra Kupichę wraz z zespołem Feel. Pawłowski zgarnął za występ 26 punktów od jury. Internauci ocenili go też dość pozytywnie. "Całkiem fajnie mu poszło", "Super wyszło jak na pierwszy taniec", "Mnie ten taniec pozytywnie zaskoczył!", "Mateusz, co za uśmiech i zabawa, super występ" - mogliśmy przeczytać pośród komentarzy.