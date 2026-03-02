Sebastian Fabijański to gwiazdor 18. edycji "Tańca z gwiazdami". Ma za sobą udany debiut, podczas którego pokazał cha-chę z Julią Suryś. Przy okazji rozmowy o programie opowiedział nam nieco więcej o sferze prywatnej, w której ważną osobą jest jego pięcioletni syn. Aktor ma z nim wspaniałą więź, o czym zaraz się przekonacie.

Sebastian Fabijański szczerze o relacji z Bastkiem. Ma zadatki do "Tańca z gwiazdami"?

Uczestnik show doczekał się syna w związku z Maffashion, z którą od dawna nie jest związany. Gwiazdy dzielą się opieką nad Bastianem, który świetnie się rozwija, co obserwujemy na Instagramach jego rodziców. Zapytaliśmy Fabijańskiego o szczegóły dotyczące rozmowy z Bastkiem, kiedy informował go o udziale w show. – Ja mu to powiedziałem i powiedział, że "fajnie", więc nie tłumaczyłem tego – przekazał aktor ze śmiechem. – Powiedziałem: Bastuś wiesz, będę w "Tańcu z gwiazdami", więc będziemy mogli sobie pooglądać, jak tata tańczy – uzupełnił. Przypomnijmy, że mama chłopca tańczyła w Polsacie w 14. sezonie.

Fabijański zaobserwował ponadto, że Bastian dobrze czuje rytm i lubi tańczyć w wolnym czasie. Co ciekawe, do rozwoju tej pasji przyczyniła się zwyciężczyni Kryształowej Kuli. – Magda Tarnowska uczyła go w przedszkolu tańczyć. Mówiła, że ma do tego dryg, więc super na niego patrzeć – powiedział dumny aktor. Co ciekawe, Bastian zna twórczość muzyczną taty, co pokazuje, nucąc jego utwory na przykład w aucie.

Sebastian Fabijański z takim werdyktem po pierwszym odcinku

W pierwszym odcinku wszystkie gwiazdy były bezpieczne - po raz kolejny Polsat nie żegna żadnej z par na samym starcie. Fabijański i Suryś wytańczyli 36 punktów od jury, ale jak wiadomo, to widzowie mają decydujący głos. "Oby dali mu potańczyć, bo robi to świetnie!", "Szacun!!! Taniec na 40 punktów!", "Najładniej ze wszystkich facetów w tej edycji. Może zostać czarnym koniem programu", "I wyszedł Seba... I pozamiatał" - pisali widzowie Polsatu na Instagramie programu. W większości aktor zdobył pozytywne głosy. Zobacz: Fabijański zadebiutował w "Tańcu z gwiazdami". Widzowie już wydali werdykt. Co będzie dalej?