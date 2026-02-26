26 lutego Michał Piróg ogłosił, że kończy swoją wieloletnią współpracę ze stacją TVN. "Nadszedł ten moment, by to powiedzieć. Dziękuję za wspólne 25 lat! To czas wspaniałej przygody oraz niesamowitej podróży w stacji TVN. Podróży, która poprowadziła mnie nieznaną i ekscytującą drogą" - poinformował gwiazdor w mediach społecznościowych. Plotek poprosił o komentarz w tej sprawie Joannę Krupę, która pracowała z Pirógiem przy "Top Model".

Michał Piróg odchodzi z TVN. Joanna Krupa zabrała głos: Współpraca z nim była marzeniem

- No bardzo mi jest smutno. Jak rozmawiałam z nim kilka dni temu, myślałam, że się dogadają, że wszystko będzie dobrze, że będzie w programie. 15 lat razem, jesteśmy przyjaciółmi odkąd zaczął się "Top Model" - skomentowała dla Plotka Krupa. Modelka podkreśliła, że Piróg przez lata wpierał zarówno ją, jak i uczestników modowego show. - On jest bardzo pozytywną osobą, uczestnicy go uwielbiają, bardzo ich wspiera, zawsze robi super robotę - dodała gwiazda.

Będzie go bardzo brakowało programie, bo bardzo dużo robił dla uczestników. Od początku też mnie wspierał, nawet jak mój polski nie był dobry, zawsze był tam dla mnie, zawsze był moim przyjacielem, zawsze czułam się z nim komfortowo. Współpraca z nim była marzeniem

- powiedziała nam Krupa, nie kryjąc smutku. - Zawsze czułam się bardzo dobrze przy nim, tak samo jak uczestnicy. To jest bardzo smutny news dla mnie, bo od początku byliśmy razem... - skomentowała na koniec. Modelka opublikowała później komentarz w tym temacie również w mediach społecznościowych.

Tym zamierza się zająć Michał Piróg. "Potrzebuje nowego otwarcia"

Co ważne, wiadomo już również, czym po odejściu z telewizji chce zająć się Michał Piróg. Szczegółami w tym temacie podzieliła się z Plejadą osoba z otoczenia "Top model". - Michał myślał o zmianie już od jakiegoś czasu. Głośno mówił o tym, że potrzebuje nowego otwarcia. Wszyscy rozumieją jego decyzję i nie dziwią się, że po tylu latach chce postawić bardziej na siebie. Nie jest tajemnicą, że jak dotąd głównym skojarzeniem z Michałem Pirógiem było "Top Model", a on chce teraz bardziej postawić na aktorstwo - skomentował informator.

Stacja TVN ma w pełni go przy tym wspierać. - Od jakiegoś czasu realizuje się w tym i to go napędza. Aktorstwo i choreografia - w tym chce się teraz spełniać. W TVN-ie wszyscy mu kibicują i tak, jak on sam zaznaczył - drzwi dla niego będą zawsze otwarte - ujawnił rozmówca.