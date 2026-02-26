34Gościem najnowszego odcinka formatu "Galaktyka Plotek" był Robert Czerwik. Projektant ocenił modowe wybory Marty Nawrockiej, dając przy okazji ważną wskazówkę stylistom pierwszej damy, a także wskazał najlepiej ubrane gwiazdy polskiego show-biznesu (więcej na ten temat TUTAJ). W pewnym momencie rozmowa zeszła na temat programu "Shopping Queens. Królowe zakupów".

Zobacz wideo Czerwik chce być jurorem w "Shopping Queens"? Padły słowa o Julii von Stein

Robert Czerwik o udziale w "Shopping Queens. Królowe zakupów"

"Shopping Queens. Królowe zakupów" to program Polsat Cafe, a jego pierwowzorem był turecki format "Shopping Monsters". W każdym odcinku programu rywalizują ze sobą inne uczestniczki, które muszą przygotować stylizacje w narzuconym przez jurorów stylu. Mają na to ograniczony czas i budżet wynoszący 1000 zł. Ta, która wygra, otrzyma pieniądze na zakupy. Show doczekało się dziewięciu sezonów, a jego jurorami byli Tomasz Jacyków, Julia von Stein i Jola Czaja.

Prowadziła go z kolei Joanna Horodyńska, która niedawno ogłosiła, że rezygnuje z tej roli. Marcin Wolniak w podcaście "Galaktyka Plotek" zapytał więc Czerwika, czy ten zgodziłby się przyjąć stanowisko po stylistce. - Nie do końca znam formułę programu, bo te rolki, które mi się pojawiały, były bardzo kontrowersyjne. Jeżeli jednak miałbym taką okazję, to na pewno chciałbym być tam takim głosem rozsądku, który mówi realnie o przypadku i stara się znaleźć jakiś kierunek. Tak pracuję ze swoimi klientami. Ale to może byłoby zbyt mało kontrowersyjne - ocenił projektant. Czerwik podkreślił, że nie chce być kojarzony z kontrowersjami, bo zbyt ciężko pracował na swoją pozycję, zdobywając zaufanie.

Nie chcę iść na skróty. Zbyt długo pracowałem i zbyt ciężko, żebym, teraz zepsuł sobie wizerunek jakimś kłapaniem dziobem

- podsumował.

Robert Czerwik o Julii von Stein

Nie jest żadną tajemnicą, że o "Shopping Queens. Królowe zakupów" głośno jest głównie przez kontrowersyjne wypowiedzi zasiadającej w jury Julii von Stein (przypomnijmy, że w jednym z odcinków krytykowała ciało uczestnika, innym razem kłóciła się z uczestniczką o sznur na szyi). Wolniak zapytał Czerwika o to, czy influencerka nadaje się do programu Polsat Cafe. - Pewnie ona z jakichś powodów w tym programie jest - powiedział zachowawczo, przyznając jednak później, że to prawdopodobnie kontrowersyjne wypowiedzi mogą stać za jej sukcesem.

Ten warunek spełnia w stu procentach. Jest kontrowersyjnie, [dzięki niej - red.], myślę, że na pewno

- oceniał. Zapytany z kolei o to, czy Julia von Stein zna się na modzie, nie miał konkretnej odpowiedzi. - Nie wiem, trudno mi to ocenić. Nie pamiętam jej spektakularnych stylizacji - usłyszeliśmy.