Robert Czerwik to jeden z najbardziej cenionych polskich projektantów. Marcin Wolniak miał okazję porozmawiać z kreatorem mody w 11. odcinku podcastu "Galaktyka Plotek". Prowadzący postanowił zapytać gościa o ekspertki, które zdobywają popularność w sieci. Jedną z nich jest Karolina Domaradzka. Czerwik nie chciał jednak wchodzić w dyskusję na jej temat. Wyjawił, dlaczego.

Robert Czerwik o Karolinie Domaradzkiej. Jak najszybciej uciął temat

Prowadzący zdecydował się zapytać Czerwika o to, co sądzi o ekspertkach modowych, które wykreowały swój wizerunek w sieci poprzez kręcenie krótkich filmików. Gospodarz podcastu zapytał swojego gościa o Karolinę Domaradzką. Projektant szybko jednak wyznał, że nie jest chętny o niej rozmawiać. - Na pewno nie będę chciał dyskutować na temat Karoliny. To od razu przygaszę - uznał, na co Maricn Wolniak wprost dopytał dlaczego. - Kiedyś mieliśmy jakąś taką... To nie jest moja energia do końca po prostu - stwierdził w odpowiedzi Czerwik.

Projektant przyznał, że sam ma wszelkie kompetencje, by nagrywać materiały modowe. - Mam wszelkie kompetencje do tego, żeby to robić. Skończyłem wydział mody. Od 10 lat prowadzę z sukcesem pracownicę. Pracuję z wieloma kobietami. Szyję suknie ślubne, które są najważniejszymi sukniami w życiu tych kobiet. Jestem częścią wielkich wydarzeń polskich celebrytek, rozdań nagród, festiwali, więc wydaje mi się, że poznałem ten zawód na tyle od podszewki, że wiem, o czym mówię - ocenił Czerwik. - Kiedy studiujesz sztukę, skończyłem wydział grafiki i wydział mody, to jednak ta wiedza jest bardzo szeroka jeżeli mówimy o tematach ogólnoplastycznych, historii ubioru - dodał.

Robert Czerwik nie chciałby kreować wizerunku na kontrowersji

Projektant w rozmowie z Marcinem Wolniakiem zauważył, że dzięki wykształceniu i doświadczeniu może szerzej opowiedzieć o modzie, widząc w niej nawiązania kulturowe. Jak sam zaznaczył, chce uczyć ludzi miłości do mody, unikając przy tym kontrowersji. - To jest taka realna część sztuki niż budować siebie na jakiejś takiej kontrowersji. Ja od samego początku założyłem sobie, że ja nie będę chciał używać ostrego języka, że ja nie będę chciał nigdy nikomu ująć. Będę oceniał będę oceniał wyłącznie ciuch, ten dobór, decyzje odzieżowe, a nie osobę - opowiadał Czerwik. - Tego się będę trzymał. Gdybym mówił, że ta jest taka, ta ma taki biust, a ta ciasna, a tu za duża, a tu szeroka, a tu wisi, to myślę, że byłbym każdego dnia byłbym na każdym portalu. Tylko to nie chodzi o to i w ten sposób na pewno nie chcę budować siebie - skwitował.