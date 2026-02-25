25 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Powolności - święto szczególnie bliskie osobom, które wybierają życie bez nadmiernego pośpiechu i stresu. Dla tych, którzy czują zmęczenie dotychczasowym tempem codzienności i potrzebują zmiany, jest to z kolei dobra okazja, by zatrzymać się na chwilę i wprowadzić nowe nawyki. Z tej okazji zapytaliśmy Paulinę Smaszcz, jakie są jej sprawdzone sposoby na wyciszenie i odzyskanie wewnętrznej równowagi.
Światowy Dzień Powolności to przypomnienie, że czasem wystarczy wyłączyć telefon, wyjść na spacer, sięgnąć po dobrą książkę i pozwolić sobie na chwilę ciszy. Jak pokazuje przykład Pauliny Smaszcz - w prostocie często kryje się największa siła. - Wyciszenie się to zawsze muzyka i czytanie książek. Jestem wtedy daleko od problemów, bodźców, ludzi. Wyłączam telefon i znikam na kilka dni. Najchętniej nad morzem lub w szumiącym lesie z śpiewem ptaków. To tak niewiele i tak wiele - przyznała w rozmowie z Plotkiem.
W jej codziennym rytmie ważną rolę odgrywa także bliska relacja. - Razem lubimy spędzać czas w spokoju. Razem ćwiczymy, spacerujemy, cieszymy się słońcem i śmiejemy z naszych żartów. Dream team (ekipa marzeń - przyp.red) - stwierdziła.
Paulina Smaszcz na co dzień chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem, inspirując do odwagi, samodzielności i życia w zgodzie ze sobą. W jej najnowszej książce - "Jak kochać i pracować, by nie zwariować" - która będzie miała swoją premierę 11 marca, poruszono tematy miłości, partnerstwa, seksualności, macierzyństwa i tacierzyństwa, pokazując, jak budować dojrzałe relacje oparte na dialogu, wzajemnym szacunku i akceptacji. "To książka o dialogu i porozumieniu, budowaniu partnerstwa i potrzebie akceptacji między kobietami i mężczyznami" - zapowiada autorka. CZYTAJ TEŻ: Smaszcz w czerni i cekinach, Richardson w kwiatach. Zachwyciły na ściance.