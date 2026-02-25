25 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Powolności - święto szczególnie bliskie osobom, które wybierają życie bez nadmiernego pośpiechu i stresu. Dla tych, którzy czują zmęczenie dotychczasowym tempem codzienności i potrzebują zmiany, jest to z kolei dobra okazja, by zatrzymać się na chwilę i wprowadzić nowe nawyki. Z tej okazji zapytaliśmy Paulinę Smaszcz, jakie są jej sprawdzone sposoby na wyciszenie i odzyskanie wewnętrznej równowagi.

Światowy Dzień Powolności. Paulina Smaszcz zdradza swój sposób na wyciszenie. "Znikam na kilka dni"

Światowy Dzień Powolności to przypomnienie, że czasem wystarczy wyłączyć telefon, wyjść na spacer, sięgnąć po dobrą książkę i pozwolić sobie na chwilę ciszy. Jak pokazuje przykład Pauliny Smaszcz - w prostocie często kryje się największa siła. - Wyciszenie się to zawsze muzyka i czytanie książek. Jestem wtedy daleko od problemów, bodźców, ludzi. Wyłączam telefon i znikam na kilka dni. Najchętniej nad morzem lub w szumiącym lesie z śpiewem ptaków. To tak niewiele i tak wiele - przyznała w rozmowie z Plotkiem.

W jej codziennym rytmie ważną rolę odgrywa także bliska relacja. - Razem lubimy spędzać czas w spokoju. Razem ćwiczymy, spacerujemy, cieszymy się słońcem i śmiejemy z naszych żartów. Dream team (ekipa marzeń - przyp.red) - stwierdziła.

Paulina Smaszcz wydaje nową książkę. Mówi o partnerstwie, seksualności i akceptacji

Paulina Smaszcz na co dzień chętnie dzieli się swoimi przemyśleniami i doświadczeniem, inspirując do odwagi, samodzielności i życia w zgodzie ze sobą. W jej najnowszej książce - "Jak kochać i pracować, by nie zwariować" - która będzie miała swoją premierę 11 marca, poruszono tematy miłości, partnerstwa, seksualności, macierzyństwa i tacierzyństwa, pokazując, jak budować dojrzałe relacje oparte na dialogu, wzajemnym szacunku i akceptacji. "To książka o dialogu i porozumieniu, budowaniu partnerstwa i potrzebie akceptacji między kobietami i mężczyznami" - zapowiada autorka. CZYTAJ TEŻ: Smaszcz w czerni i cekinach, Richardson w kwiatach. Zachwyciły na ściance.