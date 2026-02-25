W najnowszym odcinku podcastu "Galaktyka Plotek" Marcin Wolniak miał okazję porozmawiać z Robertem Czerwikiem - projektantem mody specjalizującym się w sukniach ślubnych, uwielbianym przez polskich celebrytów. Jedno z pytań dotyczyło głośnej tezy, że "bieda to stan umysłu". Odpowiedź Czerwika może wielu zaskoczyć.

Robert Czerwik o tym, czy "bieda to stan umysłu". Tak zmiana myślenia wpłynęła na jego życie

W 2025 roku w programie Kuby Wojewódzkiego padły słowa, które wywołały prawdziwą burzę w sieci. Julia Wieniawa stwierdziła wówczas, że "bieda to stan umysłu". Część internautów nie kryła oburzenia, zarzucając wokalistce brak wrażliwości i oderwanie od realiów wielu Polaków (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ).

Do głośnej wypowiedzi powrócono w podcaście "Galaktyka Plotek", gdzie gościem był projektant Robert Czerwik. Czerwik przyznał, że w pewnym sensie zgadza się z takim stwierdzeniem - choć nadaje mu zupełnie inny, bardziej rozwojowy kontekst. - Myślę, że w kontekście rozwojowym tak. Od dwóch, trzech lat jestem na drodze bardzo wyraźnego uspokojenia siebie. Staram się brać od życia to, co mi daje - te fajne rzeczy - wyznał.

Projektant podkreślił, że jego podejście zmieniło się wraz z pracą nad sobą. Jak przyznał, kiedyś był osobą skłonną do narzekania i skupiania się na negatywach. - Kiedyś byłem malkontentem, cały dzień marudziłem, że coś się rano wydarzyło (...), a teraz staram się złe rzeczy odrzucać od siebie i ukierunkowywać się w dobre strony. Żyje się naprawdę lżej - dodał.

Robert Czerwik komentuje kontrowersyjne słowa Julii Wieniawy. "Wyciągnięte z kontekstu"

Na koniec Czerwik odniósł się także bezpośrednio do słów Wieniawy i do tego, jak pojedyncze zdanie zaczęło żyć własnym życiem. - Historia z Julią pokazała niesamowitą siłę mediów. Jak niedopowiedzenie, zdanie wyciągnięte z kontekstu może być silnym narzędziem i skutkować nieprzyjemnymi historiami - podsumował.