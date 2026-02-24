Gala Bestsellerów Empiku co roku przyciąga wielu polskich artystów. Ceremonia wręczenia wyróżnień w kategoriach m.in. muzycznych, filmowych czy literackich za 2025 rok odbyła się 24 lutego. Gwiazdy pojawiły się na wydarzeniu, a my zwróciliśmy uwagę na ich stylizacje. O wybranie najlepszych kreacji tego wieczoru poprosiliśmy eksperta, stylistę Bartosza Satorę. Choć nie krył rozczarowania wyborami gwiazd, wyróżnił kilka najlepszych stylizacji.

Gala Bestsellerów Empiku 2025. Stylista wybrał najlepsze kreacje tego wieczoru

Bartosz Satora miał tego wieczoru faworytów, o których opowiedział w rozmowie z Plotkiem. - Wytypowałem stylizacje, jakie w mojej opinii zasługują na najwyższą ocenę (czasem z małym minusem) - przyznał. - Anna Dereszowska, Anna Wyszkoni i Maffashion ex aequo z Piotrem Roguckim - wyjawił nam stylista. Następnie wyjaśnił nam, z czego wynika ten wybór. - Skąd ten wybór? Już tłumaczę. Myślę, że na tę ocenę miał wpływ ogół stylizacji, jakie tam zobaczyłem. Nie będę ukrywał, że te wytypowane przeze mnie do miana najlepszych wyróżniają się na tle innych swoją minimalistyczną formą, która nie przerasta treści - przekazał.

- Ten wybór nie określa reszty stylizacji mianem złych w moim odczuciu, choć niestety takich też nie brakuje. Natomiast te wymienione przeze mnie odpowiadają moim oczekiwaniom… No może wymieniłbym buty Roguckiego - stwierdził specjalista w rozmowie z Plotkiem.

Gala Bestsellerów Empiku 2025. Stylista gorzko podsumował galę

Stylista w rozmowie z Plotkiem zaznaczył, że "w modzie liczy się przede wszystkim jej wyczucie". - Na udaną stylizację składa się wiele czynników, a jej fundamentem jest gust. Na pełen koncept składają się: fryzura, makijaż, garderoba oraz dodatki takie jak torebka, biżuteria, pasek, obuwie itd. Są to atrybuty, które mogą pomóc w uratowaniu stylizacji lub ją totalnie zniszczyć, czego dzisiejszego wieczoru mamy idealny przykład - podkreślił ekspert modowy.

Bartosz Satora przyznał, że na galę czekał z niecierpliwością, ale stylizacje go zawiodły. - Bestsellery Empiku zawsze kojarzyły mi się z mieszanką osobowości oraz różnorodnością. Muszę przyznać, że z dużym zniecierpliwieniem czekałem na tę imprezę i może dlatego ten "czerwony dywan" potęguje moje rozczarowanie - przyznał. - Na ściance widzimy ludzi ze świata kina, muzyki, literatury, kultury i sztuki, którzy kreują swój wizerunek sami lub, w znacznej większości, są to osoby polegające na swoich stylistach, którzy podpisują się pod tym własnym nazwiskiem. Zaznaczę od razu, że pracuję z częścią tych gwiazd i znam temat bardzo dobrze. To nie jest wyjście na spacer z psem, aby uznać wybór stylizacji za przypadek, a jednak w dużej mierze tak to właśnie wygląda… - podsumował stylista.