Powrót na stronę główną
Tylko u nas

Robert Czerwik wskazał najlepiej ubrane gwiazdy polskiego show-biznesu. "Sztos sztosów"

W 11. odcinku podcastu "Galaktyka Plotek" naprzeciw Marcina Wolniaka zasiadł Robert Czerwik. Projektant ocenił modowe wybory polskich gwiazd. Kto jego zdaniem ubiera się najlepiej?
Anja Rubik, Robert Czerwik, Magdalena Boczarska
Fot. KAPiF.pl, 'Galaktyka Plotek'

W nowym odcinku podcastu "Galaktyka Plotek" Marcin Wolniak miał okazję porozmawiać z Robertem Czerwikiem. W pewnym momencie prowadzący poprosił projektanta, by wymienił najlepiej ubrane kobiety w polskim show-biznesie. Czerwik miał problem, aby wyróżnić tylko trzy gwiazdy.

Zobacz wideo Czerwik wybrał najlepiej ubrane polskie gwiazdy. "Sztos sztosów"

Robert Czerwik wybrał najlepiej ubrane kobiety. "Sztos sztosów" 

Na pierwszym miejscu u Roberta Czerwika znalazła się Kasia Smutniak, polsko-włoska aktorka znana z takich produkcji jak "Zapnijcie pasy", "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" czy "Domina". Drugie miejsce zajęła Anja Rubik. - To jest w ogóle, wiesz, jakby sztos sztosów - zachwalał styl modelki Czerwik.

Przy trzecim miejscu pojawił się mały problem. Projektant postanowił więc wskazać cztery aktorki, które jego zdaniem łączy podobne poczucie stylu. - Tutaj ex aequo powiem cztery nazwiska, wiesz, bo ostatnio nagrywałem trochę rolek na temat polskiej mody, polskich kobiet i trochę mam takie odczucie, że te panie wyglądają jakby bardzo pięknie wizualnie i każda jest inna, ale jednak mają wspólny wymiernik. To jest dla mnie na pewno pani Cielecka, Boczarska, Ostaszewska i Herman - zdradził. Co sądzicie o jego zestawieniu? 

 

Robert Czerwik wziął pod lupę modowe wybory Marty Nawrockiej. Jednego mu brakuje 

W tej samej rozmowie Czerwik ocenił także stylizacje pierwszej damy. Jego zdaniem Marta Nawrocka ma bardzo dobre momenty, jednak jej kreacjom brakuje nieco "klasyki". - Osobiście dodałbym tam więcej klasyki. I jedyne, na co bym zwrócił uwagę, bo uważam, że wiele z tych stylizacji jest okej, to dobór tkanin. Czasem krój jest świetny, ale widzę, że tkanina mogłaby mieć jakiś mocniejszy splot, żeby się lepiej układała i nie gniotła. To jest taka jedyna moja sugestia - mówił w "Galaktyce Plotek".

Projektant zdradził również, która ze stylizacji Marty Nawrockiej zrobiła na nim największe wrażenie. - Niedawno pojawiła się w takiej sukience, która mi się bardzo podobała. To był taki welur, z takimi lekkimi bufkami przy nadgarstkach, z transparentną górą z golfikiem. I to była moja jedna z ulubionych stylizacji, totalny strzał. Figura wyglądała pięknie, ta sukienka ją komplementowała. Super to wyglądało - zachwalał. Wspomnianą kreację Nawrocka założyła na noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/12 Maria Skłodowska-Curie dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla. Pierwszą (1903) w dziedzinie:

Te kobiety zna cały świat. A Ty? Rozwiąż quiz i zabłyśnij wiedzą! Zaliczamy od 8/12
Popularne