W nowym odcinku podcastu "Galaktyka Plotek" Marcin Wolniak miał okazję porozmawiać z Robertem Czerwikiem. W pewnym momencie prowadzący poprosił projektanta, by wymienił najlepiej ubrane kobiety w polskim show-biznesie. Czerwik miał problem, aby wyróżnić tylko trzy gwiazdy.

Zobacz wideo Czerwik wybrał najlepiej ubrane polskie gwiazdy. "Sztos sztosów"

Na pierwszym miejscu u Roberta Czerwika znalazła się Kasia Smutniak, polsko-włoska aktorka znana z takich produkcji jak "Zapnijcie pasy", "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie" czy "Domina". Drugie miejsce zajęła Anja Rubik. - To jest w ogóle, wiesz, jakby sztos sztosów - zachwalał styl modelki Czerwik.

Przy trzecim miejscu pojawił się mały problem. Projektant postanowił więc wskazać cztery aktorki, które jego zdaniem łączy podobne poczucie stylu. - Tutaj ex aequo powiem cztery nazwiska, wiesz, bo ostatnio nagrywałem trochę rolek na temat polskiej mody, polskich kobiet i trochę mam takie odczucie, że te panie wyglądają jakby bardzo pięknie wizualnie i każda jest inna, ale jednak mają wspólny wymiernik. To jest dla mnie na pewno pani Cielecka, Boczarska, Ostaszewska i Herman - zdradził. Co sądzicie o jego zestawieniu?

Robert Czerwik wziął pod lupę modowe wybory Marty Nawrockiej. Jednego mu brakuje

W tej samej rozmowie Czerwik ocenił także stylizacje pierwszej damy. Jego zdaniem Marta Nawrocka ma bardzo dobre momenty, jednak jej kreacjom brakuje nieco "klasyki". - Osobiście dodałbym tam więcej klasyki. I jedyne, na co bym zwrócił uwagę, bo uważam, że wiele z tych stylizacji jest okej, to dobór tkanin. Czasem krój jest świetny, ale widzę, że tkanina mogłaby mieć jakiś mocniejszy splot, żeby się lepiej układała i nie gniotła. To jest taka jedyna moja sugestia - mówił w "Galaktyce Plotek".

Projektant zdradził również, która ze stylizacji Marty Nawrockiej zrobiła na nim największe wrażenie. - Niedawno pojawiła się w takiej sukience, która mi się bardzo podobała. To był taki welur, z takimi lekkimi bufkami przy nadgarstkach, z transparentną górą z golfikiem. I to była moja jedna z ulubionych stylizacji, totalny strzał. Figura wyglądała pięknie, ta sukienka ją komplementowała. Super to wyglądało - zachwalał. Wspomnianą kreację Nawrocka założyła na noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym.