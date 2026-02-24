Robert Czerwik pojawił się w najnowszym odcinku programu "Galaktyka Plotek". Projektant gwiazd w rozmowie z Marcinem Wolniakiem odniósł się do kwestii kupowania nagród przez gwiazdy. Problem ten poruszał już wcześniej w mediach społecznościowych, tym razem jednak padły konkretne kwoty.

Zobacz wideo Czerwik o kupowaniu nagród. "Uderzające były te przemowy..."

Czerwik mówi o nagrodach, za które się płaci. "To cię w żaden sposób nie pozycjonuje"

Prowadzący "Galaktyki Plotek" zwrócił uwagę na występujące zjawisko kupowania nagród. - Jest cały biznes, który polega na tym, że pisma, które nie mają żadnej pozycji na rynku, organizują gale rozdania nagród. Te nagrody nie mają żadnego prestiżu, ale są wręczane po to, żeby ktoś sobie budował wrażenie sukcesu. Za te nagrody się płaci - zauważył Marcin Wolniak. Robert Czerwik odniósł się do tych słów. - To bierze się z tego konceptu karmienia własnego ego. Jeżeli chcesz sobie kupić nagrodę w takim marnym piśmie, [to możesz ale - red.] prawda jest taka, że to cię w żaden sposób nie pozycjonuje jako eksperta ani specjalistę w żadnej dziedzinie... Wiesz, ja byłem kilka razy na takim wydarzeniu i byłem oszołomiony tym, że masz kategorię Najlepszy Salon Kosmetyczny obok Najlepszych Dachówek i Najlepszych Kotłów Ciepłowniczych. Nie do końca brałbym udział w takim wydarzeniu, bo ono nie jest specjalistyczne - powiedział Robert Czerwik.

Ile gwiazdy płacą za nagrody? Padły kwoty

W dalszej części rozmowy projektant wyjawił, że sam dostał propozycję kupienia sobie takich nagród. Podkreślił jednak, że w dzisiejszych czasach podejście klientów do takich gal się zmieniło. - Teraz klient jest tak świadomy. To nie są takie czasy, że jak się kiedyś powiedziało, że ktoś osiągnął sukces za granicą, to to jest prawda. Teraz w ciągu dziesięciu minut jesteśmy w stanie to zweryfikować (...). Ja tego nie rozumiem, bo nie wpadłbym na pomysł, żeby sobie kupić nagrodę - dodał Robert Czerwik. - A słyszałeś ile to kosztuje? Bo ja słyszałem, że 40 tysięcy - zapytał Marcin Wolniak. - 20, 30, 40 tysięcy złotych. Bardzo różne są tutaj możliwości. Sam dostałem kiedyś taką ofertę. Gratuluję nagród. Ale wiesz, może to jest okazja, żeby te panie założyły piękne suknie? Wystąpiły na scenie. Chociaż dla mnie najbardziej uderzające były te przemowy, które tam słyszałem. Czyli, że "dziękuję wam, bo zaufaliście naszej marce", a wiemy, że tam jest faktura - zaznaczył Robert Czerwik w "Galaktyce Plotek".