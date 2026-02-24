Czerwik wziął pod lupę modowe wybory Nawrockiej. Tego mu brakuje

Robert Czerwik gościł w najnowszym odcinku "Galaktyki Plotek". W programie Marcina Wolniaka wypowiedział się na temat gustu Polek i Polaków i ocenił ich modowe wybory. Pojawił się także wątek stylizacji Marty Nawrockiej. Jak według projektanta gwiazd wypada pierwsza dama?
Robert Czerwik w rozmowie z Marcinem Wolniakiem ocenił modowy kierunek, w którym podąża Marta Nawrocka. - Uważam, że momenty są super. Osobiście dodałbym tam więcej klasyki. I jedyne, na co bym zwrócił uwagę, bo uważam, że wiele z tych stylizacji jest okej, to dobór tkanin. Czasem krój jest świetny, ale widzę, że tkanina mogłaby mieć jakiś mocniejszy splot, żeby się lepiej układała i nie gniotła. To jest taka jedyna moja sugestia - stwierdził Robert Czerwik w "Galaktyce Plotek".
Jednocześnie projektant wyróżnił kreację, w której Marta Nawrocka pojawiła się podczas noworocznego spotkania z Korpusem Dyplomatycznym. - Niedawno pojawiła się w takiej sukience, która mi się bardzo podobała. To był taki welur, z takimi lekkimi bufkami przy nadgarstkach, z transparentną górą z golfikiem. I to była moja jedna z ulubionych stylizacji, totalny strzał. Figura wyglądała pięknie, ta sukienka ją komplementowała. Super to wyglądało - stwierdził Robert Czerwik.
Robert Czerwik w "Galaktyce Plotek" wypowiedział się także na temat gustu Polek i Polaków. Czy idziemy w dobrym kierunku, czy jednak się nie rozwijamy w kontekście modowym? - My mamy to szczęście, że mieszkamy w dużych miastach. Taka prawdziwa Polska to jest takie 300 km od Warszawy - stwierdził. Jak wskazał, jest grupa ludzi, której zależy na tym, by zawsze wyglądać modnie, ale są też tacy, którym nie spędza to snu z powiek. - Biorąc pod uwagę gospodarkę Polski, trudno wymagać, żeby każdy się pałał modą i ją kochał. Jeżeli typowa kobieta myśli, za co kupić dziecku podręczniki do angielskiego... Myślę, że my cały czas żyjemy na takim półmetku Europy - stwierdził Robert Czerwik. Jednocześnie projektant zaznaczył, że tzw. świadoma moda nabiera większego znaczenia. - Mamy lumpeksy, mamy "modę wintydżową" i widzę, że to nabiera fajnego rozpędu - dodał.