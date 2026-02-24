W 2025 roku Katarzyna Bosacka poślubiła Tomasza Makulskiego. Choć dziś cieszy się szczęściem u boku męża, wcześniej nie ukrywała, że rozwód był dla niej niezwykle trudnym doświadczeniem i nie bała się publicznie opowiadać o swoich emocjach. Teraz dziennikarka zdradziła, co sprawiło, że postanowiła dać miłości drugą szansę.

Zobacz wideo Bosacka drugi raz wyszła za mąż. "Poprzedni związek trzeba zakończyć natychmiast!"

Katarzyna Bosacka zdradza sekret szczęścia po rozwodzie. "Miłość przyciąga miłość"

Katarzyna Bosacka w rozmowie z Weroniką Zając z Plotka opowiedziała, w jaki sposób udało jej się otworzyć na nową relację. - Myślę, że to zależy od naszej konstrukcji psychicznej - zaczęła Bosacka. - Są ludzie, którzy przyciągają innych do siebie, ja nazywam takich ludzi "światełkiem". Wchodzi na przykład aktor i chcemy go słuchać, i patrzeć na niego, bo ma takie fajne usposobienie, jest tak energetyczny, że tę energię nam oddaje. Są też wampiry energetyczne, które ciągną nas na dno i narzekają na mróz. No i co z tego, że narzekamy? Czy coś zmienimy? Nic. Lepiej pomyśleć: "jeszcze dwa, trzy tygodnie i będzie spokój" - wyjaśniła.

Bosacka podkreśliła, że pozytywne nastawienie odgrywa kluczową rolę w budowaniu nowych relacji. - Bardzo wiele osób mówi mi: "Ty to jesteś taka ciepła, miła", a prawdą jest, że miłość przyciąga miłość po prostu. Tak samo jak na szkoleniach mówią, że sukces przyciąga sukces - dodała.

Katarzyna Bosacka o tym, jak zakończyć relację i rozpocząć nową. "Jak najszybciej i jak najmniej krwawo"

Dziennikarka zdradziła również, że po zakończeniu trudnego związku najważniejsze jest szybkie zamknięcie tego rozdziału. - Jeśli mamy sytuację krytyczną, jaką ja miałam parę lat temu, i jesteśmy zdecydowani na zakończenie związku, to trzeba zrobić to jak najszybciej i jak najmniej krwawo - za porozumieniem stron -i natychmiast rozpoczynać nowy rozdział. Nie patrzmy cały czas w drzwi, które właśnie się zamknęły, tylko otwórzmy te nowe - podsumowała w rozmowie z Plotkiem. CZYTAJ TEŻ: Bosacka znów wbiła szpilę Gessler. Niespodziewanie wypaliła też o Lewandowskim. "To nie jest fajne".