W 2025 roku Katarzyna Bosacka poślubiła Tomasza Makulskiego. Choć dziś cieszy się szczęściem u boku męża, wcześniej nie ukrywała, że rozwód był dla niej niezwykle trudnym doświadczeniem i nie bała się publicznie opowiadać o swoich emocjach. Teraz dziennikarka zdradziła, co sprawiło, że postanowiła dać miłości drugą szansę.
Katarzyna Bosacka w rozmowie z Weroniką Zając z Plotka opowiedziała, w jaki sposób udało jej się otworzyć na nową relację. - Myślę, że to zależy od naszej konstrukcji psychicznej - zaczęła Bosacka. - Są ludzie, którzy przyciągają innych do siebie, ja nazywam takich ludzi "światełkiem". Wchodzi na przykład aktor i chcemy go słuchać, i patrzeć na niego, bo ma takie fajne usposobienie, jest tak energetyczny, że tę energię nam oddaje. Są też wampiry energetyczne, które ciągną nas na dno i narzekają na mróz. No i co z tego, że narzekamy? Czy coś zmienimy? Nic. Lepiej pomyśleć: "jeszcze dwa, trzy tygodnie i będzie spokój" - wyjaśniła.
Bosacka podkreśliła, że pozytywne nastawienie odgrywa kluczową rolę w budowaniu nowych relacji. - Bardzo wiele osób mówi mi: "Ty to jesteś taka ciepła, miła", a prawdą jest, że miłość przyciąga miłość po prostu. Tak samo jak na szkoleniach mówią, że sukces przyciąga sukces - dodała.
Dziennikarka zdradziła również, że po zakończeniu trudnego związku najważniejsze jest szybkie zamknięcie tego rozdziału. - Jeśli mamy sytuację krytyczną, jaką ja miałam parę lat temu, i jesteśmy zdecydowani na zakończenie związku, to trzeba zrobić to jak najszybciej i jak najmniej krwawo - za porozumieniem stron -i natychmiast rozpoczynać nowy rozdział. Nie patrzmy cały czas w drzwi, które właśnie się zamknęły, tylko otwórzmy te nowe - podsumowała w rozmowie z Plotkiem.