Bartek Jędrzejak to znany prezenter pogody TVN, który na co dzień występuje w telewizji na żywo. Mimo pokazywanego uśmiechu na wizji doświadczył depresji i dziś motywuje innych do tego, aby nie wstydzili się tej choroby. Akop Szostak z kolei ceniony trener, dietetyk i magister psychologii, który na pewnym etapie kariery dowiedział się, że sam ma depresję. Co znani mężczyźni mają do przekazania w dniu, kiedy szczególnie mówi się o zdrowiu psychicznym?

Zobacz wideo Lipińska przeżyła załamanie nerwowe

Bartek Jędrzejak cieszy się, że mniej osób zawstydza temat depresji. Ten wniosek daje do myślenia

Twarz "Dzień dobry TVN" zauważa, że depresja stała się powszechnym tematem i jest często nagłaśniania. - Coraz mniej się wstydzimy, coraz rzadziej zamiatamy pod dywany, coraz częściej otwarcie, odważnie i głośno mówimy - przekazał nam Jędrzejak. O co apeluje? - Bądźmy czujni, uważni, wrażliwi i nie zapominajmy, że depresja to choroba śmiertelna. Im szybciej zdiagnozowana, zrozumiana, zaopiekowana i zaakceptowana bez wstydu przez rodzinę, przyjaciół, ludzi z pracy i otoczenia, tym szybciej wyleczona, a to podstawa, bo im szybciej tym lepiej. Wszystkim, którzy ukrywają, boją się wstydzą i zamknęli się w swoim świecie, chcę powiedzieć NIE JESTEŚCIE SAMI! - uzupełnił.

Bartek Jędrzejak nie ukrywa, że wspiera osoby chorujące na depresję i kibicuje w walce o zdrowie. - Pamiętajcie: szczyty się zdobywa, ale na szczycie jest się tylko przez chwilę. Prawdziwe życie toczy się dużo niżej. W równie pięknych dolinach - podsumował.

Akop Szostak choruje na depresję. "Dbanie o siebie to nie egoizm"

- Depresja to nie jest "gorszy okres" ani chwilowy spadek nastroju. To realna, poważna choroba, która potrafi odebrać radość, energię i sens działania. Dlatego tak ważne jest, by przestać ją bagatelizować i zacząć traktować jak każde inne schorzenie, wymagające wsparcia i leczenia - przekazał nam Akop Szostak, który stawia na szczere wyznania na Instagramie. Przeszedł następnie do osobistej historii. - Sam zmagam się z depresją. Co ciekawe, dotarłem do tego trochę przypadkiem, podczas konstruowania narzędzi badawczych do mojej rozprawy doktorskiej. Analizując kwestionariusze dotyczące objawów depresyjnych, zacząłem dostrzegać je u siebie. To był moment konfrontacji z faktami, których wcześniej nie chciałem widzieć - dodał.

- Dziś wiem jedno: dbanie o siebie to nie egoizm. To odpowiedzialność. Prośba o pomoc nie jest oznaką słabości, lecz dojrzałości. Im szybciej przestaniemy się wstydzić rozmowy o zdrowiu psychicznym, tym więcej osób realnie uratujemy - czasem dosłownie - podsumował Szostak.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.