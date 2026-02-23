Bartek Jędrzejak to znany prezenter pogody TVN, który na co dzień występuje w telewizji na żywo. Mimo pokazywanego uśmiechu na wizji doświadczył depresji i dziś motywuje innych do tego, aby nie wstydzili się tej choroby. Akop Szostak z kolei ceniony trener, dietetyk i magister psychologii, który na pewnym etapie kariery dowiedział się, że sam ma depresję. Co znani mężczyźni mają do przekazania w dniu, kiedy szczególnie mówi się o zdrowiu psychicznym?
Twarz "Dzień dobry TVN" zauważa, że depresja stała się powszechnym tematem i jest często nagłaśniania. - Coraz mniej się wstydzimy, coraz rzadziej zamiatamy pod dywany, coraz częściej otwarcie, odważnie i głośno mówimy - przekazał nam Jędrzejak. O co apeluje? - Bądźmy czujni, uważni, wrażliwi i nie zapominajmy, że depresja to choroba śmiertelna. Im szybciej zdiagnozowana, zrozumiana, zaopiekowana i zaakceptowana bez wstydu przez rodzinę, przyjaciół, ludzi z pracy i otoczenia, tym szybciej wyleczona, a to podstawa, bo im szybciej tym lepiej. Wszystkim, którzy ukrywają, boją się wstydzą i zamknęli się w swoim świecie, chcę powiedzieć NIE JESTEŚCIE SAMI! - uzupełnił.
Bartek Jędrzejak nie ukrywa, że wspiera osoby chorujące na depresję i kibicuje w walce o zdrowie. - Pamiętajcie: szczyty się zdobywa, ale na szczycie jest się tylko przez chwilę. Prawdziwe życie toczy się dużo niżej. W równie pięknych dolinach - podsumował.
- Depresja to nie jest "gorszy okres" ani chwilowy spadek nastroju. To realna, poważna choroba, która potrafi odebrać radość, energię i sens działania. Dlatego tak ważne jest, by przestać ją bagatelizować i zacząć traktować jak każde inne schorzenie, wymagające wsparcia i leczenia - przekazał nam Akop Szostak, który stawia na szczere wyznania na Instagramie. Przeszedł następnie do osobistej historii. - Sam zmagam się z depresją. Co ciekawe, dotarłem do tego trochę przypadkiem, podczas konstruowania narzędzi badawczych do mojej rozprawy doktorskiej. Analizując kwestionariusze dotyczące objawów depresyjnych, zacząłem dostrzegać je u siebie. To był moment konfrontacji z faktami, których wcześniej nie chciałem widzieć - dodał.
- Dziś wiem jedno: dbanie o siebie to nie egoizm. To odpowiedzialność. Prośba o pomoc nie jest oznaką słabości, lecz dojrzałości. Im szybciej przestaniemy się wstydzić rozmowy o zdrowiu psychicznym, tym więcej osób realnie uratujemy - czasem dosłownie - podsumował Szostak.
Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.