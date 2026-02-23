Kasia Tusk od lat relacjonuje swoją codzienność w mediach społecznościowych. To tam internautki mogą znaleźć liczne inspiracje dotyczące zarówno ubioru, jak i wystroju wnętrz. Teraz media podały zaskakującą wiadomość, że córka obecnego premiera Donalda Tuska miała zakończyć pewien etap w swoim życiu. Chodzi o spółkę, w której ma połowę udziałów.

Kasia Tusk zamyka spółkę i kończy sprzedaż ubrań?

Jak miał ustalić "Wprost", spółka MLE Brand, w której 51 proc. udziałów ma Kasia Tusk, a pozostałą część jej partnerka biznesowa Joanna Wiktorowska, została postawiona w stan likwidacji. "Uchwałą nr 1/01/2026 ze stycznia 29 stycznia 2026 r. spółka MLE Brand została postawiona w stan likwidacji. Siedziba spółki znajdowała się w Sopocie. Kapitał zakładowy wynosił 5 tys. zł. Głównymi obszarami działalności spółki miał być handel detaliczny i produkcja odzieży" - czytamy. Co ciekawe, spółka MLE Brand została zarejestrowana 29 marca 2023 roku, więc po niecałych trzech latach ma kończyć swoją działalność. Spółka zarówno w 2023, jak i w 2024 roku nie wykazała ani przychodów, ani zysków, ale regularnie składała sprawozdania finansowe.

Skontaktowaliśmy się z Kasią Tusk z prośbą o komentarz. Odpowiedziała krótko i bez wchodzenia w szczegóły. "Dziękuję za kontakt. Od lat nie komentuję plotek na swój temat. Pozdrawiam". Wygląda na to, że blogerka nie zamierza rozwiewać krążących spekulacji, ale jednocześnie nazywa je "plotkami", co mogłoby świadczyć o tym, że doniesienia mijają się z prawdą.

Celebrytka dalej sprzedaje ubrania, ale jej sklep internetowy działa jako spółka cywilna, co oznacza, że jej sprawozdania finansowe nie są publicznie dostępne. "Jesteśmy małą, niezależną firmą i naszym celem jest ciągłe doskonalenie się. Nad jakością naszych limitowanych kolekcji czuwają lokalni wytwórcy. Ich wiedza pozwala nam na odnalezienie balansu między wysoką jakością a przystępną ceną" - wyjaśniają na stronie Tusk i Wiktorowska.

To nie pierwsza spółka zamknięta przez Kasię Tusk

Zanim powstało MLE Brand, Tusk była współwłaścicielką innej spółki - MLE, która została założona w 2015 roku. Zajmowała się ona przede wszystkim sprzedażą autorskiej kolekcji modowej córki premiera. Okazało się, że biznes prosperował bardzo dobrze i już w pierwszym roku działalności spółka zanotowała prawie pół miliona złotych przychodów. Rok później było jeszcze lepiej, gdyż wynik się potroił, a spółka zakończyła go z wynikiem przychodów na poziomie 1,6 mln zł. Mimo że biznes dobrze prosperował, córka premiera zdecydowała się zamknąć spółkę MLE w 2017 roku.