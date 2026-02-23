Bryska chorowała na depresję. Pomogła jej mama: Poświęciła swoje życie

Bryska to 25-letnia wokalistka, która związała karierę z muzyką. Swoim głosem uświetniła wiele polskich festiwali i dodała otuchy - szczególnie osobom zmagającym się z życiowymi trudnościami. Piosenkarka doświadczyła depresji i zaburzeń odżywiania. Jej pierwsze wyznanie na ten temat wielu zaskoczyło. Co dziś wokalistka ma do przekazania fanom?

Bryska wspiera osoby chorujące na depresję. To jej pomogło

Nadwaga, fobia społeczna i przemoc - wokalistka przekonała się na własnej skórze, co oznaczają te pojęcia. Jej szczerość na temat zdrowia psychicznego uskrzydliła jej wielu słuchaczy i dodała siły, aby przetrwać najgorsze. W rozmowie z nami 23 lutego Bryska przyznała, że mogła liczyć od początku na wsparcie mamy. - Poświęciła swoje życie, żeby mnie ratować, ponieważ sfera zdrowia psychicznego, a szczególnie psychiatrii dziecięcej, jest ogromnie zaniedbana w naszym kraju i wymaga uwagi - opowiedziała nam Bryska.

- Najbardziej pomagało mi otaczanie się sztuką i muzyką - przy zanikach mięśni ogromną motywacją był fakt, że nie będę mogła śpiewać i malować, jeśli nie będę zdrowieć i się nie wzmocnię. Nie mogłam mówić, więc pisałam i nuciłam, aż mogłam zaśpiewać pełnym głosem. Malowałam też swoje piosenki - dodała wokalistka.

Bryska prowadzi estradowe życie. Tak radzi sobie po intensywnym dniu na planie

Dziś piosenkarka uczęszcza na psychoterapię i korzysta z farmakologii, a także terapii psychosomatycznej. - Dużo medytuję, piszę i maluję. Po intensywnym dniu, 20 godzinach na planie zdjęciowym czy trzech dniach trasy, daję sobie czas, żeby się zregenerować i nie uderzam w siebie za to - jeśli potrzebuje leżeć cały dzień, to robię to. Jestem też pięć dni w tygodniu na siłowni i w końcu zdiagnozowałam AuDHD - dodała piosenkarka. Wspomniany skrót oznacza podwójną diagnozę, która obejmuje spektrum autyzmu oraz ADHD.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia [LINK: Strona główna - Centrum Wsparcia] pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.