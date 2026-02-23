Coraz więcej znanych osób mówi otwarcie o depresji. To ważny krok w uświadomieniu, że to choroba, którą można i należy leczyć, a sięgnięcie po pomoc specjalisty nie jest żadnym powodem do wstydu. 23 lutego obchodzimy Światowy Dzień Walki z Depresją. W rozmowie z Plotkiem Filip Chajzer opowiedział o swoich zmaganiach z chorobą, a także momencie, w którym zgłosił się do lekarza.

REKLAMA

Zobacz wideo Opowiedziała szczerze o swoich zmaganiach

Filip Chajzer chorował na depresję. "Każdy ruch bywa wysiłkiem"

W rozmowie z nami Filip Chajzer opisuje swoje doświadczenia z depresją jako "stan, w którym chciał przestać istnieć". - To stan, w którym to, jak się czujesz psychicznie, przenosi się na fizyczność. Każdy ruch bywa wysiłkiem. Wstanie z łóżka jest heroiczną walką, bo czujesz, że twoje ciało waży kilkaset kilo. Jakby leżał na tobie głaz - mówi dziennikarz.

Filip Chajzer zaznaczył również, że w tej chorobie mogą pojawiać się także inne problemy. - Depresja lubi się niestety z nałogami. Działaniami autodestrukcyjnymi. To choroba przewlekła, w której walczysz o życie. Dosłownie - dodał. Jak podkreśla, pomoc specjalisty w zmaganiach z depresją jest niezbędna. - Myśli samobójcze to już nie jest miękka gra. Sam sobie nie poradzisz. Samo nie przejdzie. Sam możesz się wykończyć. O życie walczy się w szpitalach pod profesjonalną opieką - zaznaczył.

Filip Chajzer w rozmowie z nami podkreślił również, że rozpoczęcie leczenia było najlepszą decyzją. - W krytycznym momencie poszedłem do lekarza, a on skierował mnie do szpitala. To była najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć w tym mega trudnym dla mnie czasie - dodał.

Po wyznaniu Filipa Chajzera na temat depresji odezwało się do niego wiele osób

Pierwszy raz publicznie o zmaganiach z depresją Filip Chajzer zaczął mówić w 2021 roku. Prezenter opublikował wówczas post w mediach społecznościowych, a także udzielił na ten temat obszernego wywiadu "Vivie!". - Wiem, że ludzie myślą: Jak człowiek, który jest prezenterem, wiecznie uśmiechnięty, który ma pieniądze, dom, rodzinę, może mieć depresję? Jakie on ma prawo mówić o depresji? Przecież mu do szczęścia nic nie potrzeba - relacjonował.

Chajzer wyjawił także, że po ujawnieniu historii odezwało się do niego wiele osób, które również zmagają się z tą chorobą, ale obawiają się mówić o tym głośno. - Gdy opublikowałem mój post, zacząłem odbierać dziesiątki telefonów od znajomych, od ludzi, z którymi kiedyś się zetknąłem. I większość brzmiała: "Ty też? Ja też. Ale boję się o tym powiedzieć, bo i tak mi nikt nie uwierzy". Okazało się, że dotknąłem czegoś, co jest gigantycznym problemem społecznym - dodał.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222, Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123.

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim. Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.