Przyjaciel Dody przestrzegał ją przed kolejnymi partnerami. "W przypadku uczuć gubi swoją inteligencję"

W rozmowie z Plotkiem najbliższy przyjaciel Dody opowiedział o jej miłosnych zawirowaniach. Okazuje się, że Dżaga wielokrotnie udzielał jej rad na temat związków. Piosenkarka nie zawsze chciała jednak ich słuchać.
Dżaga, Doda
Fot. KAPiF.pl

18 lutego odbył się event promujący serial dokumentalny o Dodzie. W trzyodcinkowej produkcji zatytułowanej "Doda" artystka wraz z zaproszonymi gośćmi podsumowuje swoje największe osiągnięcia i najgłośniejsze wpadki. Od 20 lutego 2026 roku serial można oglądać na Prime Video. Na wydarzeniu pojawiło się wiele osób. Nie mogło zabraknąć także przyjaciół Dody. Jeden z nich, Dżaga, udzielił wywiadu naszemu reporterowi Marcinowi Wolniakowi. W rozmowie uchylił rąbka tajemnicy na temat miłosnych perypetii piosenkarki.  

Zobacz wideo Dżaga przestrzegał Dodę przed kolejnymi partnerami. "Z deszczu pod rynnę"

Doda traci głowę, gdy w grę wchodzi miłość. Jej przyjaciel nie raz ją ostrzegał 

Piosenkarka ma za sobą kilka nieudanych związków. W rozmowie z Plotkiem jej przyjaciel przyznał, że choć Doda jest bardzo inteligentna, to gdy w grę wchodzą uczucia, rozsądek schodzi na dalszy plan - Ja ją bardzo ostrzegam, ale ona mnie nie słucha. To jest tak, że to jest bardzo inteligentny człowiek, który w przypadku uczuć totalnie gubi swoją inteligencję gdzieś po drodze. Ale kto nie gubi? No myślę, że każdy z nas jakby gdzieś tam pod wpływem emocji i tej całej chemii miłosnej popełnia błędy - mówił.

Dżaga zna większość byłych partnerów Dody. Ostatnich trzech nie wspomina najlepiej. - Nie wiem, nie chcę się wypowiadać o wcześniejszych, natomiast ostatnich trzech miała średnio trafionych. Ja jej mówiłem, ja ją ostrzegałem od samego początku, że może być z deszczu pod rynnę. No i tak się chyba stało - skwitował. 

Doda pominęła niektórych byłych w swoim serialu. Zdradziła powód 

Piosenkarka w swoim dokumencie zdecydowała się opowiedzieć tylko o niektórych związkach. Jak przyznała w rozmowie z Plotkiem, gdyby chciała rozwodzić się nad wszystkimi relacjami, nie starczyłoby jej czasu, by opowiedzieć o rzeczach związanych z karierą. - Mnóstwo osób zostało pominiętych. I tak uważam, że faceci zabrali za dużo czasu antenowego w filmie. Wysłałam nawet maila do Amazona, twierdząc, że nie jestem w stanie opowiedzieć o moich najważniejszych estradowych, show-biznesowych, muzycznych sytuacjach, bo muszę opowiadać o jakichś moich małżeństwach i narzeczeństwach - mówiła. 

