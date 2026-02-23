18 lutego odbył się event promujący serial dokumentalny o Dodzie. W trzyodcinkowej produkcji zatytułowanej "Doda" artystka wraz z zaproszonymi gośćmi podsumowuje swoje największe osiągnięcia i najgłośniejsze wpadki. Od 20 lutego 2026 roku serial można oglądać na Prime Video. Na wydarzeniu pojawiło się wiele osób. Nie mogło zabraknąć także przyjaciół Dody. Jeden z nich, Dżaga, udzielił wywiadu naszemu reporterowi Marcinowi Wolniakowi. W rozmowie uchylił rąbka tajemnicy na temat miłosnych perypetii piosenkarki.

Doda traci głowę, gdy w grę wchodzi miłość. Jej przyjaciel nie raz ją ostrzegał

Piosenkarka ma za sobą kilka nieudanych związków. W rozmowie z Plotkiem jej przyjaciel przyznał, że choć Doda jest bardzo inteligentna, to gdy w grę wchodzą uczucia, rozsądek schodzi na dalszy plan - Ja ją bardzo ostrzegam, ale ona mnie nie słucha. To jest tak, że to jest bardzo inteligentny człowiek, który w przypadku uczuć totalnie gubi swoją inteligencję gdzieś po drodze. Ale kto nie gubi? No myślę, że każdy z nas jakby gdzieś tam pod wpływem emocji i tej całej chemii miłosnej popełnia błędy - mówił.

Dżaga zna większość byłych partnerów Dody. Ostatnich trzech nie wspomina najlepiej. - Nie wiem, nie chcę się wypowiadać o wcześniejszych, natomiast ostatnich trzech miała średnio trafionych. Ja jej mówiłem, ja ją ostrzegałem od samego początku, że może być z deszczu pod rynnę. No i tak się chyba stało - skwitował.

Doda pominęła niektórych byłych w swoim serialu. Zdradziła powód

Piosenkarka w swoim dokumencie zdecydowała się opowiedzieć tylko o niektórych związkach. Jak przyznała w rozmowie z Plotkiem, gdyby chciała rozwodzić się nad wszystkimi relacjami, nie starczyłoby jej czasu, by opowiedzieć o rzeczach związanych z karierą. - Mnóstwo osób zostało pominiętych. I tak uważam, że faceci zabrali za dużo czasu antenowego w filmie. Wysłałam nawet maila do Amazona, twierdząc, że nie jestem w stanie opowiedzieć o moich najważniejszych estradowych, show-biznesowych, muzycznych sytuacjach, bo muszę opowiadać o jakichś moich małżeństwach i narzeczeństwach - mówiła.