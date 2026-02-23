Koroniewska i Dowbor ograniczają córkom dostęp do telefonu? Mówią, jak jest

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor podbili media społecznościowe swoimi zabawnymi filmikami, gdzie z dystansem opowiadają o różnych życiowych sytuacjach. Ich nagrania biją rekordy popularności. Zakochani są cenieni przez fanów za naturalność i szczerość do bólu. Wielokrotnie jednak dochodzi do sytuacji, w których para otrzymuje mnóstwo hejtu. Koroniewska i Dowbor doskonale wiedzą, że social media mają ciemną stronę. Co z ich córkami? Dowbor wyznał, czy mają ciągły dostęp do telefonu.

Maciej Dowbor pozwala córkom na regularne korzystanie z telefonu? Wszystko jasne

Maciej Dowbor w rozmowie z reporterką Plotka, Weroniką Zając, przyznał, że wraz ze swoją ukochaną, Joanną Koroniewską, sami wymyślają i tworzą treści do internetu. Z tego względu dużo czasu spędzają w mediach społecznościowych. Nic dziwnego, skoro telefon to ich narzędzie pracy. Prezenter został zapytany, jak to się ma do wychowania dzieci. - Powiem szczerze, że nasze dzieci wiedzą, że spędzamy dużo czasu w telefonie, ale to nasza praca. Też im to tłumaczymy. Ale oczywiście, żyjemy w czasach, gdy trudno ograniczać aż tak bardzo kontakt młodzieży z technologią. (...) Kiedyś nieumiejętność czytania wykluczała, teraz ta nieznajomość technologii też wyklucza. Tak długo, jak to jest dostępne masowo dla młodzieży, no to trudno sobie wyobrazić, że dzieciakowi powiemy: "nie nie, ty nie możesz" (...) - podkreślił. - Młodsza córka nie jest na typ etapie, ale starsza ma 17 lat, to jak mogę jej zabronić (...) - powiedział Dowbor, dodając, że zabranie córce telefonu ograniczyłoby jej kontakt z rówieśnikami.

Joanna Koroniewska nie gryzie się w język. Tak odpowiedziała na jeden z komentarzy

Joanna Koroniewska cały czas stara się pozostać z fanami w kontakcie. Na relacji na Instagramie umożliwiła im zadawanie pytań w ramach akcji "pytania i odpowiedzi", dzięki czemu obserwatorzy mogą ją lepiej poznać. Dopiero co jeden z fanów był ciekawy, jakie wymiary ma aktorka. Gwiazda postanowiła odpowiedzieć. "Mam 171, choć Maciej Dowbor mówi, że sobie dodaje parę centymetrów... Jeśli chodzi o wagę, dawno się nie ważyłam, jakieś 55 kg. Chyba. Czasem więcej. Nie przywiązuję wagi do wagi, tylko do wydolności i tego, żeby czuć się w swoim ciele coraz lepiej i być coraz bardziej sprawną" - skwitowała. ZOBACZ TEŻ: Koroniewska i Dowbor porzucili dom na rzecz luksusowego apartamentu w stolicy. 3,5-metrowa wyspa to początek