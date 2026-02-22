Melania i Donald Trump pojawili się wspólnie w sobotę 21 lutego na kolacji gubernatorskiej w Białym Domu. Choć para jak zwykle postawiła na odświętne stroje, kreacja pierwszej damy USA mogła wywołać niemałe poruszenie. Melania Trump, która przyzwyczaiła nas do swoich eleganckich sukni, tym razem na wydarzenie przybyła w czarnej koszuli z ciekawym wiązaniem i srebrnych, wzorzystych spodniach. O ocenę tej stylizacji poprosiliśmy Roberta Czerwika.

Melania Trump zaskoczyła kreacją na oficjalnej kolacji. "Wyważona, ale nie nudna"

- Uważam, że spodnie to świetna odmiana i mocny, świadomy wybór. Pokazuje, że elegancja nie musi zawsze oznaczać sukni wieczorowej. Może być równie efektowna, a przy tym nowoczesna i dynamiczna - skomentował dla Plotka projektant.

Czarna góra z miękką kokardą w połączeniu ze srebrnymi spodniami daje balans między klasyką a błyskiem. To stylizacja, która jest wyważona, ale nie nudna

- dodał ekspert. Czerwik docenił przy tym ogólne poczucie stylu pierwszej damy. - Melania potrafi się ubrać, bardzo rzadko zdarza się, by jej look był nieprzemyślany czy nieadekwatny do okazji. Zawsze jest spójnie, elegancko i z wyczuciem - ocenił. - Jestem fanem tej estetyki, klasyka podkręcona detalem, bez przesady, bez chaosu - podsumował znawca mody.

Melania Trump może być dumna z dokumentu na swój temat. Wyniki oglądalności szokują

Przypomnijmy, że ostatnie dni były dla Melanii Trump dość intensywne. Wszystko przez fakt, iż pod koniec stycznia odbyła się premiera filmu dokumentalnego na jej temat - "Melania". Choć początkowo w mediach donoszono, że sprzedaż biletów na seanse produkcji nie szła za dobrze, ostatecznie film zdążył w pierwszych dniach zarobić miliony. Jak przekazał na początku lutego portal Deadline, w ciągu zaledwie kilku dni od premiery "Melania" zarobiła kwotę sięgającą siedmiu mln dolarów - co w przeliczeniu daje ok. 25 mln złotych. Redakcja Page Six podała również później, że produkcja osiągnęła najlepsze wyniki kasowe wśród wszystkich dokumentów ostatniej dekady.