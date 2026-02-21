Honorata Skarbek na początku lutego zaniepokoiła swoich fanów informacją o swoim stanie zdrowia. Wokalistka najpierw prosiła o wsparcie w znalezieniu chirurga szczękowego,a następnie pokazała zdjęcia z SOR-u. Honorata Skarbek w niedawnej rozmowie z Plotkiem odniosła się do całej sytuacji. Jak przyznała, problemy zdrowotne skłoniły ją do wprowadzenia zmian w życiu.

Zobacz wideo Honorata Skarbek zmieniła tryb życia przez problemy zdrowotne? "Życie mi się na chwilę zatrzymało"

Honorata Skarbek o zmianach w życiu. Wszystko przez problemy zdrowotne

- Zdecydowanie, kiedy trafiłam niespodziewanie zupełnie do szpitala dwa tygodnie temu, stwierdziłam, że muszę na pewno zwolnić w swoim życiu. Ja jestem osobą, która nie oszczędza się jeśli chodzi o pracę. Jestem pracoholiczką i to jest bardzo toksyczne nastawienie dla samej siebie - wyjawiła w rozmowie z Marcinem Wolniakiem Skarbek. Przez nagłe pogorszenie się zdrowia piosenkarka zdecydowała faktycznie się na nim bardziej skupić.

- Postanowiłam, że nie będę pracować po godzinie 18 i w weekendy przynajmniej. Tak ogłosiłam swoim odbiorcom, jak pytali licznie, co u mnie - dodała. Jak się jednak okazało, wprowadzenie tak sporej zmiany, nie do końca Skarbek wyszło. Nie postanowiła się jednak poddać. - Czy mi się udało? No nie będę oszukiwać. No nie, wczoraj skończyłam maile pisać o 23, więc nie będę kokietować, że jest inaczej... ale na pewno życie mi się na chwilkę zatrzymało i mam nadzieję, że będę pracować nad tymi swoimi priorytetami - wyjaśniła dalej wokalistka.

Honorata Skarbek wyznała prawdę o zarobkach influencerów. "Niesamowicie dynamiczny rynek"

W rozmowie z Plotkiem Skarbek otworzyła się również na temat zarobków twórców internetowych. Jak wiadomo, wokalistka prowadzi własną agencję PR, dzięki czemu jest dobrze obeznana w tej kwestii. Tak opowiedziała nam o stawkach w świecie influencerów. - To jest zależne od bardzo wielu czynników, od zaangażowanej społeczności, czasami twórcy z bardzo zaangażowaną społecznością, którzy mają o wiele mniejszą liczbę obserwatorów, potrafią zarabiać o wiele więcej niż ci z ogromną liczbą obserwatorów, ale nie aż tak zaangażowaną społecznością. Jest to niesamowicie dynamiczny rynek, zależny od wielu czynników i algorytmów i nie ma czegoś takiego jak stałe stawki - wyjaśniła Skarbek. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Skarbek ujawnia prawdę o zarobkach z Instagrama. 'Wzbudza to ogromne kontrowersje'".