Rafał Mroczek dołączył do obsady "M jak miłość" jako nastolatek, co dało mu nie tylko niebanalne i pasjonujące zajęcie, ale i zbudowało aktorską karierę, która trwa po dziś dzień. Postać, którą gra w serialu przechodzi ciężki okres po stracie partnerki, Franki. Widzowie produkcji wciąż nie mogą pogodzić się ze śmiercią bohaterki. Co ciekawe, aktor również był zdziwiony obrotem spraw.

REKLAMA

Zobacz wideo Mroczek sam był zaskoczony śmiercią Franki. "Paweł mógłby mieć związek..."

Rafał Mroczek komentuje ostatnie zmiany w "M jak miłość". Tak pożegnał się z Dominiką Kachlik

- Chyba ja sam jestem zdziwiony, bo wcześniej wydawało mi się, że zastąpienie jednej aktorki inną w danym wątku jest sprzeczne ze sobą, bo przyzwyczajamy się do osoby, która odgrywa tego czy innego bohatera - zaczął Mroczek, mówiąc o odejściu koleżanki po fachu z produkcji. - Franka tak przypadła ludziom do gustu i Paweł mógłby mieć stały, stabilny, szczęśliwy związek. Ludzie tego oczekiwali - uzupełnił. Faktycznie - jego bohater mógł żyć długo u boku Franki, ale reżyser przewidział jednak inny scenariusz. Zduński jest pogrążony w rozpaczy po stracie ukochanej.

Czy pożegnanie Dominiki Kachlik po kilku latach było czymś przykrym dla Mroczka? - To są wybory aktorskie, naszej drogi. My z Dominiką o tym rozmawialiśmy wcześniej. Wiedziałem o tym kilka miesięcy wcześniej, że Dominika kończy wątek w serialu. Nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy, dopóki nie dostaliśmy odcinków - powiedział gwiazdor. Samo pożegnanie się z aktorką nie było dla niego "wielkim szokiem". - Tak się zdarza - podsumował.

Dominika Kachlik postanowiła odejść z "M jak miłość". Prosiła widzów o wybaczenie

Fani serialu oczekiwali wyjaśnienia od samej aktorki. Kachlik przybyła z komentarzem na Instagramie. - (...) Dlatego wybaczcie, że się nie odzywałam i nie komentowałam tego, ale chciałam, żebyście najpierw zobaczyli odcinek, a dopiero potem pomyślałam, że coś powiem na ten temat - mówiła aktorka. - Nie obwiniajcie produkcji, bo to jest absolutnie wszystko moja wina. Ja uznałam, że czas na zmiany i to ja pożegnałam się z serialem. Także nie był to pomysł produkcji, nie wywalono mnie. Na mnie już czas, pora iść dalej - dodała.