Rafał Mroczek dołączył do obsady "M jak miłość" jako nastolatek, co dało mu nie tylko niebanalne i pasjonujące zajęcie, ale i zbudowało aktorską karierę, która trwa po dziś dzień. Postać, którą gra w serialu przechodzi ciężki okres po stracie partnerki, Franki. Widzowie produkcji wciąż nie mogą pogodzić się ze śmiercią bohaterki. Co ciekawe, aktor również był zdziwiony obrotem spraw.
- Chyba ja sam jestem zdziwiony, bo wcześniej wydawało mi się, że zastąpienie jednej aktorki inną w danym wątku jest sprzeczne ze sobą, bo przyzwyczajamy się do osoby, która odgrywa tego czy innego bohatera - zaczął Mroczek, mówiąc o odejściu koleżanki po fachu z produkcji. - Franka tak przypadła ludziom do gustu i Paweł mógłby mieć stały, stabilny, szczęśliwy związek. Ludzie tego oczekiwali - uzupełnił. Faktycznie - jego bohater mógł żyć długo u boku Franki, ale reżyser przewidział jednak inny scenariusz. Zduński jest pogrążony w rozpaczy po stracie ukochanej.
Czy pożegnanie Dominiki Kachlik po kilku latach było czymś przykrym dla Mroczka? - To są wybory aktorskie, naszej drogi. My z Dominiką o tym rozmawialiśmy wcześniej. Wiedziałem o tym kilka miesięcy wcześniej, że Dominika kończy wątek w serialu. Nie wiedzieliśmy, jak to się zakończy, dopóki nie dostaliśmy odcinków - powiedział gwiazdor. Samo pożegnanie się z aktorką nie było dla niego "wielkim szokiem". - Tak się zdarza - podsumował.
Fani serialu oczekiwali wyjaśnienia od samej aktorki. Kachlik przybyła z komentarzem na Instagramie. - (...) Dlatego wybaczcie, że się nie odzywałam i nie komentowałam tego, ale chciałam, żebyście najpierw zobaczyli odcinek, a dopiero potem pomyślałam, że coś powiem na ten temat - mówiła aktorka. - Nie obwiniajcie produkcji, bo to jest absolutnie wszystko moja wina. Ja uznałam, że czas na zmiany i to ja pożegnałam się z serialem. Także nie był to pomysł produkcji, nie wywalono mnie. Na mnie już czas, pora iść dalej - dodała.