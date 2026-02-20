Bosacka zdradza, jak oszczędzić na jedzeniu. Na początek miesiąc bez zakupów

Katarzyna Bosacka zna się na odżywianiu jak mało kto. Dobrze orientuje się nie tylko w składnikach odżywczych, lecz także cenach, które bywają coraz bardziej zaskakujące dla konsumentów z każdym rokiem. Podczas wiosennej ramówki TVP zapytaliśmy się prezenterki o jej autorskie patenty na oszczędzanie w supermarketach.

Katarzyna Bosacka wybiera się na zakupy z głową. To poleca rodakom

W dużych marketach czekają na nas nie tylko dobre produkty, lecz także wiele zasadzek, które przyczyniają się do tego, że wydajemy dużo. Omówiliśmy tę kwestię z Katarzyną Bosacką. Jak zaoszczędzić? - Po pierwsze nie kupować śmieciowego jedzenia i takiego, które jedzeniem nie jest - zaczęła. - Musimy zadawać sobie podstawowe pytania, co kupujemy, co chcemy kupić i [...] czytać składy - dodała. Co więcej robić, aby nie wydać majątku w sklepie? - Planować, lista, sprawdzać kazamaty lodówek, szafek - dowiadujemy się. Bosacka zaproponowała ponadto zrobienie "miesiąca bez zakupów". - Czyli wyjadamy wszystko z domu, kreatywnie zastanawiamy się, co możemy z tym zrobić - przekazała nam.

Podzieliła się osobistą historią, kiedy to jej mama wyciągnęła z zamrażarki trzyletnie ciasto na faworki. - No nic, zjedliśmy - opowiedziała prezenterka. Dodała, że nikomu to nie zaszkodziło. Bosacka poleca ponadto korzystanie z kuponów sklepowych aplikacji. - Nie [idziemy do sklepu - przyp. red.] głodni, bez dzieci i jak najkrócej przy kasie, gdzie siedzi kasjer, bo tam jest najdłuższa wystawka. To tak zwane zakupy impulsywne - podsumowała prezenterka.

Katarzyna Bosacka ostrzega przed pączkami. Takie rekomenduje

W lutym jemy więcej pączków niż w innych miesiącach - to wszystko za sprawą tłustego czwartku, po którym często zostają nam słodkości i dojadamy je w ciągu kolejnych dni. Bosacka, jak co roku, zabrała głos przy okazji tego święta. - Nie kupuję na pewno pączków w dyskontach i każdemu odradzam, bo często są rozmrażane i mają bardzo długą listę składników - przyznała Plejadzie.

Co ciekawe, nie namawia do tego, aby jeść odchudzoną formę tej popularnej słodkości. - Proszę nie jeść pączka z buraka, bez tłuszczu, bez cukru, bez mleka, bez laktozy, tylko zjeść prawdziwego pączka na smalcu - zaznaczyła jasno.