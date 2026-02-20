Marta Nawrocka porozmawiała z Joanną Kryńską na tematy ważne dla Poelk i Polaków, m.in. o in vitro i aborcji. Wywiad podzielił internautów. Niektórzy chwalili pierwszą damę za naturalność, za to inni wytykają brak przygotowania. Pierwszy dłuższy wywiad nie wypadł zatem rewelacyjnie, ale czy to oznacza, że najlepszą praktyką jest przyjęcie milczenia w przyszłości? Podczas wiosennej ramówki TVP porozmawialiśmy o tym z doświadczoną dziennikarką - Agnieszką Woźniak Starak.

Zobacz wideo Wiemy, co Woźniak-Starak sądzi o wywiadzie Nawrockiej

Agnieszka Woźniak-Starak oglądała wywiad Marty Nawrockiej. Z chęcią odbyłaby z nią rozmowę

Gwiazda TVP zaznaczyła bez wahania, że możliwość przeprowadzenia rozmowy z pierwszą damą to coś, co zrealizowałaby z przyjemnością. - Szanuję Martę Nawrocką za to, że zdecydowała się na taką rozmowę, zwłaszcza że nie ma medialnego doświadczenia - zaczęła Woźniak-Starak. - Nie przyłączę się do słów krytyki - dodała. Zaznaczyła, że obecnie brakuje jej rozmów politycznych. W "Pytaniu na śniadanie" dominuje szeroko pojęty lifestyle.

Co dziennikarka radzi Marcie Nawrockiej w najbliższej przyszłości? - Osiem lat wszyscy narzekali, że pierwsza dama milczy i nic nie mówi - zaczęła, wspominając w ten spośób o Agacie Dudzie. - Myślę, że [Marta Nawrocka - red.] absolutnie powinna w to iść [wywiady - przyp. red.]. Tym bardziej że Polacy chcieliby wiedzieć, co myśli pierwsza dama i chcieliby, żeby do nich mówiła. Mówi w ten sposób także za pośrednictwem nas, dziennikarzy. Dlaczego miałaby się chować? Kolejna pierwsza dama chowająca się gdzieś w Pałacu Prezydenckim? - przekazała następnie gospodyni "Pytania na śniadanie".

Joanna Kryńska przeprowadziła przełomowy wywiad z Martą Nawrocką. Kontaktowały się po wywiadzie?

Polacy skupili się także na roli dziennikarki w rozmowie, która zachowała należyty profesjonalizm. Okazuje się, że Kryńska nie rozmawiała z pierwszą damą już po wywiadzie. - Takiego kontaktu nie było. Oficjalnie ja dziękowałam za tę rozmowę i pewnie po raz kolejny to robię teraz. I sama z ciekawością czekam na kolejną aktywność pierwszej damy - mówiła Plejadzie. Wątki z rozmowy były przedstawione tuż przed jej realizacją prosto do kancelarii zajmującej się sprawami Marty Nawrockiej.