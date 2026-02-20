W ostatnim czasie Doda jeszcze bardziej zaangażowała się w działania na rzecz ochrony praw zwierząt. Choć zdecydowana większość docenia fakt, że piosenkarka poświęca swój czas i pieniądze w tak ważnej sprawie, to niektórzy nie do końca przekonani są co do jej bezinteresowności i zarzucają jej charity washing [strategia poprawy wizerunku poprzez działania społeczne mające odwrócić uwagę od kontrowersji i skandali - red.]. O komentarz w tej sprawie pokusiła się Magda Gessler. W jednym z wywiadów restauratorka zasugerowała, że zaangażowanie Dody w akcję na rzecz psów ma również wymiar PR-owy. W odpowiedzi piosenkarka nazwała ją "wrednym czupiradłem". Jej słowa wywołały ogromne poruszenie. W rozmowie z Plotkiem na temat zaskakującego określenia wypowiedziała się Agnieszka Woźniak-Starak.

REKLAMA

Zobacz wideo Gessler nazwana "wrednym czupiradłem". Woźniak-Starak zaniemówiła

Doda nazwała Magdę Gessler "wrednym czupiradłem". Woźniak-Starak nie kryła zaskoczenia

- Uważam, że to jest podłe. Wydaje mi się, że ona wszędzie upatruje biznes. Jeżeli zacznie coś robić za darmo dla kogoś, nawet właśnie dla psów - nie mówię, że 1,5 miesiąca, tak jak ja, dzień w dzień, rzucając wszystkie swoje sprawy zawodowe, pracę, przyjaciół, chociaż ze dwa, trzy dni - to dopiero będzie miała mandat do tego, żeby się tak obrzydliwie wypowiadać. A póki co, jest wrednym czupiradłem - powiedziała o Magdzie Gessler Doda.

W rozmowie z Plotkiem do jej słów odniosła się Agnieszka Woźniak-Starak, która prywatnie darzy restauratorkę ogromną sympatią, a która także działa na rzecz praw zwierząt. - Dla mnie to jest abstrakcja. Ja się czasem zastanawiam, wracam do domu i myślę: "Boże, może niepotrzebnie coś powiedziałam, może tego nie powinnam była mówić", a Doda staje i mówi do kamery "wredne czupiradło" i to się nie mieści trochę w moim jakimś światopoglądzie. Znaczy, nie jest to mój styl. (...) Nie chcę mi się nawet nad tym zastanawiać, co Magda zrobi i co powinna zrobić. Ja bym to wyśmiała na miejscu Magdy, bo chyba tylko tak można - powiedziała.

Agnieszka Woźniak-Starak o Magdzie Gessler. Taka jest naprawdę

W tej samej rozmowie Agnieszka Woźniak-Starak nie szczędziła Gessler komplementów. Jej zdaniem restauratorka jest "królową mediów". - Magda te media czuje, Magdy program świetnie się zawsze oglądał i ona ma jakiś taki magnetyzm w sobie, żeby tych widzów przyciągać. Jest absolutnie kolorową, bardzo barwną postacią, bardzo barwną kobietą, która myślę, miała i ma fascynujące życie - stwierdziła.