Premiera dokumentu o Dodzie przyciągnęła wiele znanych nazwisk. Pojawiła się między innymi Honorata Skarbek. Wokalistka ma na swoim koncie kilka hitów, jednak jakiegoś czasu nie jest tak aktywna na rynku muzycznym, jak w przeszłości. Piosenkarka realizuje się jako influencerka - jej instagramowy profil jest obserwowany przez ponad 365 tysięcy internautów. Od lat prowadzi własną agencję PR. W rozmowie z Plotkiem celebrytka zdradziła, na jakie stawki mogą liczyć internetowi twórcy.

Honorata Skarbek prowadzi własną agencję PR. Mówi o zarobkach influencerów

Honorata Skarbek nie stroni od branżowych eventów. Ostatnio piosenkarka brylowała na premierze serialu Dody. Gwiazda chętnie udzielała wywiadów reporterom. W rozmowie z Plotkiem uchyliła rąbka tajemnicy na temat zarobków influencerów. Okazało się, że duże zasięgi nie zawsze przekładają się na wysokie stawki.

Nie będę mówić, jakie są moje stawki dokładnie, przede wszystkim dlatego, że ludzie bardzo nie lubią, jak mówi się o pieniądzach i zawsze wzbudza to ogromne kontrowersje. Nie znają też zaplecza tej pracy i tego, jak wygląda ta płaszczyzna influence marketingu

- zaczęła Skarbek. - Niemniej jednak mogę wypowiedzieć się jako osoba, która działa od kilkunastu lat w tej branży marketingowej i jako właścicielka agencji, gdzie opiekujemy się kilkunastoma twórcami - dodała.

Honorata Skarbek zdradziła, co wpływa na zarobki influencerów. "Nie ma czegoś takiego jak stałe stawki"

Skarbek wyjaśniła też, że na stawki, które proponowane są influencerom, wpływa wiele różnych elementów. - To jest zależne od bardzo wielu czynników, od zaangażowanej społeczności, czasami twórcy z bardzo zaangażowaną społecznością, którzy mają o wiele mniejszą liczbę obserwatorów, potrafią zarabiać o wiele więcej niż ci z ogromną ilością obserwatorów, ale nie aż tak zaangażowaną społecznością. Jest to niesamowicie dynamiczny rynek, zależny od wielu czynników i algorytmów i nie ma czegoś takiego jak stałe stawki - tłumaczyła wokalistka.