Nazwisko Andrzeja Mountbatten-Windsora wiele razy przewijało się w aktach Jeffreya Epsteina. 19 lutego 2026 roku BBC poinformowało o aresztowaniu młodszego brata króla Karola III. Zapytaliśmy ekspertkę i autorkę wielu książek o członkach rodziny królewskiej, co sądzi o tej sytuacji. Iwona Kienzler powiedziała to wprost.

REKLAMA

Zobacz wideo Prokop bada USA. Jest oburzony aferą Epsteina: Bezkarność elit

Jak aresztowanie Andrzeja wpłynie na rodzinę królewską? Ekspertka wszystko podsumowała

Iwona Kienzler dała się poznać jako autorka książek historycznych dotyczących monarchii. Pisarka od lat rzetelnie przedstawia historię royalsów. Opisywała m.in. życie królowej Elżbiety II, a także innych członków wielkich rodzin królewskich. W rozmowie z nami wyjaśniła, jak zatrzymanie Andrzeja wpłynie na monarchię.

To jest katastrofa, dlatego, że oni tak naprawdę nie mieli z tym nic wspólnego. Ani jego brat Karol, ani William (...) i aresztowanie członka rodziny królewskiej, to po prostu katastrofa dla wizerunku

- usłyszeliśmy. Na tym jednak nie koniec. - Oni starali się odciąć od Andrzeja w momencie, kiedy wyszły dokumenty, w których udowodniono mu relacje z nieletnimi dziewczynami. Zatuszowali to, królowa Elżbieta troszeczkę się tam dołożyła, próbowała to uciszyć. Teraz wypłynęły nowe dokumenty. Aresztowanie członka rodziny królewskiej - bo to, że odebrali mu tytuły i medale nie zmienia stopnia pokrewieństwa - jest katastrofą wizerunkowa dla monarchii - przekazała nam Iwona Kienzler.

Jak rodzina królewska zareaguje? Ekspertka zdradza, czy możemy liczyć na komentarz Windsorów

Iwona Kienzler zdradziła również, czy rodzina królewska w jakiś sposób zareaguje na informację o zatrzymaniu Andrzeja. - Nie ma innego wyjścia, będzie musiała coś zrobić. Wypowiedzieć się. Odciąć się - już się odcięła. Wytłumaczyć, że nie ma z tym nic wspólnego, bo taka jest prawda - wspomniała ekspertka jeszcze przed publikacją oświadczenia króla Karola III.

Pisarka wspomniała też o córkach Andrzeja. - To odbije się na jego córkach. Starano się, żeby obydwie nadal były z rodziną królewską. To już będzie nie do utrzymania. W tych dokumentach, które wypłynęły, wspomniano o tym, że była żona wręcz zabiegała o to, żeby współpracować z Epsteinem. Te córki, które zabrała na wizytę z nim, gdy były już oskarżenia - tam były ich wypowiedzi, że to "bardzo miły człowiek ". Podejrzewam, że to je już skreśli. Ta cała historia razem wyeliminuje jego córki. A rodzina królewska będzie się starała z tego wyjść obronną ręką, ale chyba się nie da - skwitowała.

- Myślę, że to może być problemem. (...) William, jako jego bratanek, no naprawdę nie miał z tym nic wspólnego. Gorzej będzie Karolowi, który bądź co, jest rodzonym bratem Andrzeja - podsumowała Kienzler.