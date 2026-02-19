Dokumenty opowiadające o polskich gwiazdach muzyki na przestrzeni lat zyskują coraz większą popularność. Ostatnio serialu o sobie doczekała się Doda. Produkcja będzie dostępna na platformie Prime Video od 20 lutego, ale oficjalną premierę miała dwa dni wcześniej. W ramach promocji dokumentu wokalistka udzieliła kilku wywiadów. W rozmowie z Plotkiem zdradziła między innymi, co sądzi o niedawnych słowach Edwarda Miszczaka, który stwierdził, że nie żałuje, że przez lata nie zapraszał piosenkarki do TVN-u.

Doda ostro o słowach Edwarda Miszczaka na temat "bana". "Zniszczył życie moim rodzicom"

Doda od początku słynie z mało dyplomatycznych i często kontrowersyjnych wypowiedzi. Reporter Plotka zapytał wokalistkę o to, jak zareagowała na ostatnią wypowiedź Edwarda Miszczaka na jej temat. Dyrektor programowy Polsatu przyznał, że to on nałożył "bana" na wokalistkę po tym, jak głośno zrobiło się o jej konflikcie z Agnieszką Woźniak-Starak (przypomnijmy, że w 2014 roku wokalistka miała zaatakować dziennikarkę w toalecie. Rabczewska była wściekła za to, że dziennikarka w programie "Na językach" zadrwiła z jej rodziców).

Miszczak z perspektywy czasu uważa swoją decyzję za dobrą, gdyż w jego opinii piosenkarka okazała się nielojalna. Odnosiło się to do występu Dody podczas "Sylwestra z Dwójką", chociaż wcześniej Polsat emitował jej program "Doda. Dream Show". Piosenkarka gorzko skomentowała jego słowa.

Nie umiem się do tego odnieść, że się człowiek cieszy, że dał "bana" za to, że wcześniej zrobił film i zniszczył życie moim rodzicom. A teraz uważa, że jestem nielojalna, bo trzy lata po naszym show zagrałam sylwestra gdzie indziej... Nie wiem, nie umiem się do tego odnieść, jest tam jakaś pokrętna logika

- stwierdziła. Swoją wypowiedź uargumentowała przykładami innych gwiazd. - Dawid Kwiatkowski, który jest w "Must be the music", jest twarzą Polsatu, też zagrał w TVP. Justyna Steczkowska, która jest twarzą "Twoja twarz brzmi znajomo" też zagrała w TVP, więc może niech tam cedują swoje lojalności, a nie dla osoby, która nie ma żadnego kontraktu - skwitowała.

Doda na premierę swojego serialu wystroiła się jak na Oscary

Premiera serialu dokumentalnego "Doda" odbyła się w środę 18 lutego. Wokalistka zadbała, by nikt nie przyćmił jej tego dnia. Na tę ważną dla niej okazję wybrała dopasowaną półtransparentną suknię w odcieniu złamanej bieli. Wzrok przyciągało wycięcie na plecach, eksponujące tatuaż. Stylizację uzupełniły efektowna fryzura oraz naturalny makijaż.