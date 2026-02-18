W czerwcu 2025 roku Agnieszka Woźniak-Starak przekazała informację o zakończeniu współpracy ze stacją TVN. Przypomnijmy, że prowadziła program "Mam talent!". "Zawsze marzyłam o tym, żeby moja praca była moją pasją i to się udało. Zawsze z wielkim entuzjazmem rzucałam się na nowe wyzwania, bo lubię zmiany. No właśnie, lubię zmiany, dlatego po 12 latach zdecydowałam, że odchodzę z TVN-u. To był bardzo ważny czas w moim życiu, ale pora iść dalej" - czytaliśmy w oświadczeniu. Obecnie Agnieszka Woźniak-Starak prowadzi program "Pytanie na śniadanie", a jej zawodowe wybory skomentowała w rozmowie z Plotkiem Lidia Kazen.

REKLAMA

Zobacz wideo Kazen o zastępstwie Woźniak-Starak. Powiedziała wprost

Lidia Kazen kibicuje Agnieszce Woźniak-Starak. "Robi bardzo dobrą robotę"

Dyrektorka programowa stacji TVN przyznała w wywiadzie, że rozmawiała z Woźniak-Starak o rozwoju jej kariery. - Jak rozstawałyśmy się z Agnieszką, to usłyszałam słowa, że ona czuje się dziennikarką, która ma prowadzić programy live. Ja ją rozumiem. I myślę, że też dlatego jej przejście później do "Onetu Rano" i te rozmowy, ja to rozumiem. Ona tego potrzebuje, ona to lubi, ona jest w tym dobra, więc wybrała taką drogę - powiedziała nam.

Kazen wspomniała także o zwolnieniu dziennikarki z porannego pasma "Dzień dobry TVN". - Ja miałam inny pomysł na "Dzień dobry TVN" i niestety Agnieszka się nie mieściła w tych ramach - powiedziała. Jej zdaniem Woźniak-Starak świetnie radzi sobie w konkurencyjnej stacji. - Ja jej bardzo kibicuję i uważam, że robi bardzo dobrą robotę w "Pytaniu na śniadanie" - skwitowała.

KAZENOtwórz galerię

Lidia Kazen o Paulinie Krupińskiej. Tym się wyróżniła

W trakcie rozmowy nie zabrakło także tematu programu "Mam talent!" i nowej prowadzącej - Pauliny Krupińskiej. Czym prezenterka wyróżniła się podczas castingu? - Paulina wyszła i mówiąc kolokwialnie, pozamiatała. Warsztat, empatia, taka prawdziwa szczerość i takie prawdziwe zainteresowanie uczestnikiem. No to się naprawdę nie zdarza często. Ona miała ten miks, który bardzo mi pasuje do tego programu. Ale czy dobrze wybrałam? Widzowie ocenią - słyszymy.