Kuba Szmajkowski dał się poznać jako piosenkarz i autor tekstów. Popularność przyniósł mu program "The Voice Kids", w którym pojawił się w 2018 roku. Później, do 2021 roku, występował z zespołem 4Dreamers. Rozpad ekipy zszokował fanów. W sieci pojawiały się plotki na ten temat. Szmajkowski w podcaście "Galaktyka Plotek" je zdementował.
Zespół 4Dreamers zakończył swoją działalność w 2021 roku. Wówczas w sieci pojawiły się doniesienia, że to wszystko przez relację romantyczną Kuby Szmajkowskiego. W podcaście "Galaktyka Plotek" artysta rozwiał wszystkie wątpliwości. - 4Dreamers się rozpadło dlatego, że przyszła pandemia, zmienił się całkowicie świat (...), przestaliśmy grać koncerty, zmieniły się priorytety każdego z członków zespołu. Stąd po prostu wspólna decyzja i decyzja wytwórni (...), aby rozejść się każdy w swoją stronę - wyznał.
- Wiesz, to był super projekt, naprawdę wiele się dzięki temu nauczyłem. No ale, tak jak mówię. Zmiany są potrzebne, tak że po prostu zmieniają się wam wspólne cele. (...) A tych wspólnych celów nie ma, to się rozstajecie - skwitował Szmajkowski. Dodał, że ma sporadyczny kontakt z innymi członkami dawnego zespołu.
Kuba Szmajkowski w 2025 roku wyznał, że jest w szczęśliwym związku. W rozmowie z Marcinem Wolniakiem zdradził nieco więcej o relacji z Emilio Arayą, tancerzem i choreografem ze Szwecji. Prowadzący podcast dopytał go o moment, w którym zdecydował się dokonać coming outu i opublikować po raz pierwszy wspólne nagranie w sieci. Artysta wyznał, jak to wspomina.
- Ja nie rozumiem czegoś takiego jak coming out, ponieważ "why do we have to do that?" (z ang. - czemu musimy to robić? - zaczął Szmajkowski. - Jeżeli kochasz kogoś, to po prostu kogoś kochasz. Ja nie uznaję czegoś takiego jak coming out. Dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe i trochę się na to nie godzę - dodał. Po prostu jestem sobą, jeżeli coś ci nie pasuje, to "just keep it" (z ang. - zachowaj to dla siebie). To jest moje podejście - skwitował muzyk. ZOBACZ TEŻ: Pręgowski chce jechać na Eurowizję. To nieśmieszny żart? Szmajkowski ma swoją teorię