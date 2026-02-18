Jan Pirowski zyskał rozpoznawalność dzięki roli prowadzącego w programie "Mam talent!". Teraz dziennikarz będzie witał również widzów śniadaniówki TVN, co przekazano podczas wiosennej konferencji ramówkowej stacji. W rozmowie z nami opowiedział o nastawieniu do nowej roli oraz o tym, kto z prowadzących "Dzień dobry TVN" inspiruje go najbardziej.

Zobacz wideo Pirowski oficjalnie w "Dzień dobry TVN"

Jan Pirowski w "Dzień dobry TVN". Nie chciał zdradzać, z kim poprowadzi program

- Jest to niezwykle trudny program do poprowadzenia, cały czas przeskakujesz z jednej planety na inną, czasem masz trochę śmiechu, potem od razu trochę wzruszeń i smutku... - opisał Pirowski, opowiadając o "Dzień dobry TVN". Zapytaliśmy następnie, który duet najbardziej inspiruje dziennikarza. - Jestem zdecydowanie fanem Marcina Prokopa i Doroty Wellman. Pamiętam ich z czasów telewizji regionalnej - zaznaczył, przypominając, że jest z Krakowa. - Wtedy ich poznałem i wtedy się w nich zakochałem - opowiedział.

Jak na razie nie wiadomo, z kim Jan Pirowski poprowadzi "Dzień dobry TVN". Postanowiliśmy zapytać o to dziennikarza, ale pozostał nieugięty. - To są świetne pytania, ale nie do mnie, tylko do Lidki Kazen. Ja sobie roszczę prawo do powiedzenia, z kim byłoby mi fajnie, ale to Lidka podejmuje decyzje, to ona jest właścicielką stadniny koni i wie, co dla tej stadniny jest najlepsze - wybrnął dziennikarz. - Będę mógł się podzielić swoimi odczuciami, ale decyzję pozostawiam ludziom kompetentnym - zakończył.

Jan Pirowski tak skomentował nową posadę. Przemówił na żywo

Dziennikarz podczas konferencji ramówkowej nie tylko pokazał się na scenie przy okazji ogłaszania kolejnego sezonu "Mam talent!", ale również dołączył do znanych i lubianych gospodarzy "Dzień dobry TVN", którzy mieli swoje pięć minut podczas prezentacji programów. Pirowski nie krył emocji. - Troszeczkę się denerwuję, to nowa sytuacja - przekazał na żywo. - Jestem intelektualnie podniecony nadchodzącymi miesiącami - uzupełnił.

Wellman chciała dowiedzieć, kto poprowadzi z nim program. - Moim zdaniem na razie trwa faza poszukiwań. To nie jest tak, jak w prawdziwej miłości, że sam sobie ją wybiorę. Myślę sobie, że to będzie rzecz do wyboru Lidki Kazen, albo pewnego rodzaju kompromisu. Stawiałbym na to pierwsze - powiedział Pirowski.