Jan Pirowski zyskał rozpoznawalność dzięki roli prowadzącego w programie "Mam talent!". Teraz dziennikarz będzie witał również widzów śniadaniówki TVN, co przekazano podczas wiosennej konferencji ramówkowej stacji. W rozmowie z nami opowiedział o nastawieniu do nowej roli oraz o tym, kto z prowadzących "Dzień dobry TVN" inspiruje go najbardziej.
- Jest to niezwykle trudny program do poprowadzenia, cały czas przeskakujesz z jednej planety na inną, czasem masz trochę śmiechu, potem od razu trochę wzruszeń i smutku... - opisał Pirowski, opowiadając o "Dzień dobry TVN". Zapytaliśmy następnie, który duet najbardziej inspiruje dziennikarza. - Jestem zdecydowanie fanem Marcina Prokopa i Doroty Wellman. Pamiętam ich z czasów telewizji regionalnej - zaznaczył, przypominając, że jest z Krakowa. - Wtedy ich poznałem i wtedy się w nich zakochałem - opowiedział.
Jak na razie nie wiadomo, z kim Jan Pirowski poprowadzi "Dzień dobry TVN". Postanowiliśmy zapytać o to dziennikarza, ale pozostał nieugięty. - To są świetne pytania, ale nie do mnie, tylko do Lidki Kazen. Ja sobie roszczę prawo do powiedzenia, z kim byłoby mi fajnie, ale to Lidka podejmuje decyzje, to ona jest właścicielką stadniny koni i wie, co dla tej stadniny jest najlepsze - wybrnął dziennikarz. - Będę mógł się podzielić swoimi odczuciami, ale decyzję pozostawiam ludziom kompetentnym - zakończył.
Dziennikarz podczas konferencji ramówkowej nie tylko pokazał się na scenie przy okazji ogłaszania kolejnego sezonu "Mam talent!", ale również dołączył do znanych i lubianych gospodarzy "Dzień dobry TVN", którzy mieli swoje pięć minut podczas prezentacji programów. Pirowski nie krył emocji. - Troszeczkę się denerwuję, to nowa sytuacja - przekazał na żywo. - Jestem intelektualnie podniecony nadchodzącymi miesiącami - uzupełnił.
Wellman chciała dowiedzieć, kto poprowadzi z nim program. - Moim zdaniem na razie trwa faza poszukiwań. To nie jest tak, jak w prawdziwej miłości, że sam sobie ją wybiorę. Myślę sobie, że to będzie rzecz do wyboru Lidki Kazen, albo pewnego rodzaju kompromisu. Stawiałbym na to pierwsze - powiedział Pirowski.